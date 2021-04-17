中國副外長：美國對中政策「太消極」！　談台灣警告勿踩紅線

▲中國外交部副部長樂玉成16日接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

中國外交部副部長樂玉成（Le Yucheng）16日接受《美聯社》專訪時表示，美國的對中政策強調對抗、淡化合作，實在「太消極」且缺乏「前瞻性精神」。他也提及美國前官員訪台、會見總統蔡英文一事，警告「美國永遠都不應該試著打台灣牌，這很危險。這是我們的紅線，美國永遠都不應該嘗試跨越」。

樂玉成表示，拜登政府關注打擊新冠疫情、促進經濟復甦之際，兩國的合作至關重要，「在美中缺乏合作、未建立一段健康關係的情況下，很難想像這兩個重點問題獲得解決」，但也強調，合作必須奠基在平等基礎之上。《美聯社》指出，此話顯然暗指美國對中國的多方施壓。

樂玉成談到人權議題時，持續替北京辯護。他也被問及，中國是否計畫加速奪取台灣控制權，甚至對此設下最後期限，但僅回應「這是一個歷史過程」。

美中關係近年因疫情、南海、貿易戰與人權問題嚴重惡化。北京原本預期，拜登1月上任後，雙方關係可能改善，未料新政府延續對中強硬立場。美中3月在阿拉斯加展開高層會晤，國務卿布林肯（Antony Blinken）、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪卻互相抨擊，展開唇槍舌戰。

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