美FedEx槍手年僅19歲　一下車「隨機掃射」！曾被FBI鎖定沒收槍枝

▲案發當下，目擊者聽見多起槍響，最終有4人死在大樓內、4人死在大樓外。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國聯邦快遞公司（FedEx）15日深夜發生大規模槍擊案，造成8人死亡。依據警方16日公布的最新資料，槍手是去年離職的19歲前員工布蘭登霍爾（Brandon Hole），當時他駕車來到案發倉庫，幾乎是一下車就開始隨機掃射，且在警方到場之前就已自盡。

▲警方表示，槍手當時一到現場就開始隨機開槍。此案為美國大規模槍擊事件的最新一起。（圖／路透）

綜合美聯社、BBC等外媒報導，這樁槍擊案發生在印第安納州首府印第安納波利斯市，當地15日深夜11時左右，目擊者聽見多起槍響，最終有4人死在大樓內、4人死在大樓外，且布蘭登霍爾似乎是在警方到場的數分鐘之前才自盡。

▲霍爾最後一份工作是2020年在聯邦快遞。（圖／路透）

警方表示，槍手一到現場就開始隨機開槍，事前並未與他人發生爭執或衝突，而當時現場至少有100人，且是晚餐與換班時間。目前已知至少4名死者為錫克教徒社區居民，依據當地領袖的說法，事發的聯邦快遞大樓雇用不諳英語人士是眾所周知的事。

▲▼多名親屬在案發後百感交集。（圖／路透）

布蘭登霍爾犯案動機現仍有待調查釐清，但當局坦言，可能永遠無法確定。談及此案，總統拜登下令降半旗哀悼；FedEx主席兼行政總裁史密斯（Frederick Smith）則形容，這是一樁毫無意義的暴力行為。

事實上，布蘭登霍爾去年曾被執法人員盯上並接受訊問，因為他的母親去年向執法單位透露「兒子有意讓警察殺了他」。當時聯邦調查局沒收一把槍枝，但經盤問認定他並未涉及種族相關的暴力極端主義。

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