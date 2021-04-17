影／現世報來得快！笨賊往樓下丟贓物...下秒意外墜樓　結局曝光

▲哥倫比亞一名竊賊在犯案時不慎墜樓。（圖／翻攝自Youtube@Periodismo Público）

記者羅翊宬／綜合報導

法網恢恢，笨賊難逃！南美洲哥倫比亞近日發生一起竊盜案，2名竊賊搭乘計程車至犯罪現場，為接應現場另名竊賊做準備，該名竊賊在某商店的2、3樓之間徘徊，不斷將電視、電吉他等大型贓物從窗戶往下丟，豈料最後卻不慎墜樓，目前傷重未恢復意識。

根據外媒《Periodismo Público》報導，該起案件發生於本月10日，位於哥倫比亞首都波哥大南部的帕倫克社區，在凌晨2時發生竊盜案，從公佈的監視器影像來看，2名竊賊搭乘計程車抵達現場後，其中一名竊賊下車「接收」贓物，透過從樓上懸掛的繩索收取包括電視機、畫作等，然而收到電吉他僅經過數秒，從樓上扔贓物的竊賊卻疑似踩破窗戶，當場隨著窗戶玻璃與窗架從樓上跌下來，橫躺在路邊人行道。

準備接應的該名竊賊頓時感到傻眼，沒想到「現世報」來得如此之快，在發現同伴墜樓失去意識後，便趕緊使盡吃奶的力氣將他拖到計程車後座，接著計程車便揚長而去。

當地警方研判，該名竊賊有可能是因失誤才跌下樓，目前全案已進入調查階段，而若竊賊有被同夥送進醫院治療，則應可透過搜索、調查醫院病患資料，來揪出這名嫌犯。

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