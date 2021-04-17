老屋挖出「5金塊＋千枚金幣」價值2000萬↑ 　市府收購翻修樂翻了

▲法國莫雷茲市（Morez）老屋發現金塊與金幣（圖／翻攝莫雷茲市市議會）

記者吳美依／編譯

法國汝拉省（Jura）發生一起驚喜事件。莫雷茲市（Morez）市府人員正在整理一間收購民宅，以利展開翻新工程，竟在布滿灰塵的櫃子後方，發現3個裝滿金塊與金幣的果醬罐，接著又在衣櫃裡發現一個裝滿金幣的保險箱，預估價值超過60萬歐元（大約新台幣2000萬元）。

《衛報》報導，市長珀蒂（Laurent Petit）證實，老屋內發現5條金塊與1000多枚金幣。他回憶，在場的每個人全都沒有親手拿過金子，因此深感震驚，「我只有看過金塊的照片，還以為一定很大，但它們卻很小，重量達到1公斤，尺寸卻只有香菸盒的大小而已」。

莫雷茲市是靠近瑞士邊境的山區工業城鎮，過去曾是鐘錶與眼鏡製造中心，擁有輝煌歷史；如今和許多法國城鎮一樣，展開都更計畫，希望吸引民眾回流定居。市府去年以13萬歐元收購這座位於市中心的3層樓老屋，並在整修前入內整理，試圖尋找具有歷史意義的物件，未料竟發現一筆意外之財。

珀蒂表示，市府已聯繫當初售屋的原屋主親戚，對方卻非常淡然，「他也曾聽說這一家人藏著許多金子，但一直以為早就被分送出去」。他表示，雖然這筆錢與該鎮約600萬歐元（大約新台幣2億元）的年度預算相比，微不足道，卻足以供應一項公共建設計畫，「我不能說這讓我們成為汝拉省的拉斯維加斯，但的確讓我們非常開心」。

超夢幻「粉紅系淡香水」任選1款999元



