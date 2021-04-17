人類的一大步！NASA結合民間造「登月船」　馬斯克拿下800億合約

▲美國NASA計畫2024年重返月球，SpaceX拿下研發登陸月艇合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）近幾年來持續推動登月計畫「阿提米絲計畫」（Artemis program），目標為在月球軌道建立據點，為重返月球、登陸火星做長遠準備，於當地時間15日更決定與太空公司「SpaceX」簽署28.9億美元（近新台幣817億元）合約，計畫最快2024年以前讓太空人登陸月球。

根據美媒《CNBC》報導，SpaceX的執行長兼首席設計師伊隆•馬斯克（Elon Musk）在推特上發文宣布這項消息，他擊敗競爭對手「藍色起源」（Blue Origin）與主要客戶為美國國防部、美國情報界的美國應用科學信息技術公司「Dynetics」，成功拿下與NASA的合約。他表示，「我們非常榮幸成為阿提米絲計畫的一份子。」

報導指出，NASA於2017年正式推動阿提米絲計畫，並獲得時任總統川普的大力支持，該計畫擬於在月球軌道建立據點，為太空人登陸月球、火星探索提供據點，為接下來的太空計劃與發展做長遠準備，而NASA在2020年公佈參與該計畫的硬體製造商名單中，共有3個團隊入選負責研發登月小艇，為1960年代以來NASA首次發包民間廠商製造登月挺，為美國登月與太空計畫發展上奠下基石。

據悉，美國NASA從1972年結束阿波羅計畫（Project Apollo）後，至今為止未再有太空人登上月球。

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