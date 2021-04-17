菅義偉訪美會拜登！重申「推動北韓完全去核」：美日韓合作很重要

記者羅翊宬／編譯

日本首相菅義偉從東京羽田機場搭乘專機飛抵美國華府後，於當地時間16日與美國總統拜登在白宮進行美日雙邊領袖峰會，兩國在共同聲明中重申，將全力專注於推動北韓（朝鮮）進行完全性的去核，並表示無論在中國問題、亦或北韓問題，美日兩國作為分享共同民主價值的國家，將會緊密合作維護印太區域和平。

另外，菅義偉與拜登認為，美日韓3國的合作也遠比之前更為重要。而菅義偉也成為拜登今年1月就職後，第一位會晤的外國元首。

根據《韓聯社》報導，拜登與菅義偉在聲明中，敦促北韓有遵守聯合國安全理事會決議案的義務，並要求國際社會共同遵守、履行，「美日兩國為追求印太地區和平穩定，欲強化抑制力量，兩國將會採取緊密合作，共同對抗包含核武擴散等與北韓相關的威脅。」

▲拜登、菅義偉會後在白宮舉行共同記者會。（圖／路透社）

拜登與菅義偉提及印太區域問題時表示，「我們皆同意，在維護區域國防安全與增進繁榮上，與南韓維持3國（美日韓）共同合作是必須的！」

同時，拜登也再次向菅義偉承諾，將協助東京當局即時解決日本公民遭到北韓綁架的問題。

而拜登與菅義偉在完成峰會後，在白宮召開記者會時表示，為保障自由且開放的印太區域的未來，將會攜手共同面對來自中國的挑戰與課題，包括東海、南海、北韓與台海問題。

▲拜登與菅義偉。（圖／路透社）

拜登強調美日兩國技術合作的重要性，「從推動建設安全可靠的5G網路，到增進半導體供應鏈合作，以及在人工智慧、基因組學、電子計算等多種領域與範圍上促進兩國共同研究與合作。」

對此，菅義偉則在峰會上表示，認為美日韓3國合作共同維持印太區域和平穩定與北韓問題，與先前相比已變得更加重要，在此日美兩國在共識上達成一致，「在此強烈呼籲，北韓須遵守聯合國安理會決議，承諾達成『完全、可驗證且不可逆的無核化』（CVID），放棄大規模破壞型武器與彈道飛彈。」

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