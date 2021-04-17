告別摯愛！女王首曝與菲利普「珍貴合照」　倆人幸福笑容成絕響

▲英女王在菲利普親王葬禮前夕首度公開倆人珍貴私人合照。（圖／翻攝自推特／@RoyalFamily）
記者葉睿涵／編譯
菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午3點於溫莎城堡附近的教堂舉行。英國王室在喪禮前夕，透過王室推特，向世人公開了一張英女王與菲利普親王珍貴的私人合照，和大家分享夫妻倆的甜蜜時光。
據《鏡報》報導，這張照片是愛德華王子的妻子蘇菲，在2003年所拍攝。照片中，菲利普親王正愜意地半躺在草地上，而女王則坐在他的左側。倆人在面對鏡頭時都露出了幸福的微笑，讓人透過照片也能感受到這對王室夫婦在遠離公共事務時，難得的快樂與放鬆。
The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 16, 2021
Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB
《鏡報》認為，女王在葬禮的數小時前，與大家分享這張私人合照，除了讓人們見到倆人私下的一面外，也象徵著女王未來將如何紀念她的丈夫。
據報導，這張照片可能是這對王室夫婦在巴爾莫勒爾（Balmoral）私人莊園享受夏日假期時所拍攝。拍攝地點是蘇格蘭阿伯丁郡的風景區Coyles of Muick，這是女王最喜歡的地方，以至於將她的其中一隻柯基犬，取名為Muick。
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