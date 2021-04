告別摯愛！女王首曝與菲利普「珍貴合照」　倆人幸福笑容成絕響

▲英女王在菲利普親王葬禮前夕首度公開倆人珍貴私人合照。(圖/翻攝自推特/@RoyalFamily)

記者葉睿涵/編譯

菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午3點於溫莎城堡附近的教堂舉行。英國王室在喪禮前夕,透過王室推特,向世人公開了一張英女王與菲利普親王珍貴的私人合照,和大家分享夫妻倆的甜蜜時光。

據《鏡報》報導,這張照片是愛德華王子的妻子蘇菲,在2003年所拍攝。照片中,菲利普親王正愜意地半躺在草地上,而女王則坐在他的左側。倆人在面對鏡頭時都露出了幸福的微笑,讓人透過照片也能感受到這對王室夫婦在遠離公共事務時,難得的快樂與放鬆。

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB