好想去菲利普葬禮！梅根懷孕留美待產　英王室1安排超暖

▲身在洛杉磯的梅根將透過直播參與菲利普親王的葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

菲利普親王的葬禮將在英國時間4月17日下午3點於溫莎城堡附近的教堂舉行。孫子哈利王子已返回倫敦治喪，但妻子梅根因有孕在身，只好遵醫囑待在洛杉磯。不過十分敬重菲利普親王的梅根，竭盡全力想參與這場葬禮，因此王室特別安排特殊直播，好讓無法親臨現場的王室成員也能觀看葬禮。

▲據悉，梅根十分敬重菲利普親王，因此十分想要送對方最後一程。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《太陽報》與《每日快報》報導，白金漢宮一位高級發言人表示，梅根十分敬重菲利普親王，因此她在得知菲利普親王過世的消息後，想盡辦法要從洛杉磯回到英國，可惜她無法從醫生那裡得到適航證明書。

The guest list of the 30 attendees for the funeral service for Prince Philip has now been finalised. pic.twitter.com/kjRRWcYsq8 — Hrh Camilla Cornwall (@HrhQueenCAMILLA) April 15, 2021

另外，由於新冠疫情的限制，英國政府規定，每場葬禮的人數上限為30人，因此許多王室成員也和梅根一樣，無法參與菲利普親王的葬禮。為此，王室特別做出安排，將為他們進行特別直播，好讓他們也能送菲利普親王最後一程。雖然葬禮將在BBC和ITV上直播，但直播畫面不會伴有任何評論。

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