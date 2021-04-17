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35歲女「神經纖維瘤」病逝！家屬怒控社福機構：霸佔8億韓元捐款

▲▼玄熙,神經纖維瘤（圖／翻攝自Youtube@SBS Culture）

▲30多歲的沈玄熙(右)身高僅130公分、體重僅30公斤。（圖／翻攝自Youtube@SBS Culture）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田一名罹患遺傳性罕見疾病「神經纖維瘤症」的35歲女病患沈玄熙（심현희，音譯），幼時原本五官清秀，卻因病況惡化造成腫瘤覆蓋臉部，造成臉部坍塌、頭顱凹陷，病發後常年遭到同儕恥笑，2016年電視台SBS在時事節目報導後，獲取廣大社會民眾同情，透過社福機構募得超過10億韓元做手術，不料2018年9月卻因術後復建過程中發生失誤，最後出血過多不治，享年35歲。

不料，當初負責募款的社福機構「麥穗福祉基金會」（밀알복지재단）近日卻因捐款統籌分配問體引起糾紛！該社福機構在沈玄熙病逝後，計畫將善款用於同樣罹患罕見神經纖維瘤的窮困病友手術與治療費用，然而卻因此引發沈玄熙父母等家屬的不滿，雙方進行官司訴訟，沈玄熙父母於一審勝訴、卻於二審敗訴。

►「想化妝美美出門」　蠟融女玄熙喜得資助動手術..復健途中卻走了

▲▼沈玄熙只能用鍵盤打字來與家人溝通（圖／翻攝自NADOFUNDING）

▲沈玄熙只能用鍵盤打字來與家人溝通。（圖／翻攝自NADOFUNDING）

根據韓媒《KBS News》報導，當初民眾指定捐款的10億韓元中，扣除沈玄熙的手術與術後復建費用、母親乳癌手術費用、一家生活費後，剩餘7億多韓元，於是該社福機構決定將民眾捐贈的善款改用於低收入戶罕病患者的手術治療費用，原本計畫徵詢沈玄熙家屬的意見，沒想到卻反而遭到拒絕，家屬認為那些善款當初是以沈玄熙名義募得的，當然是歸家屬所有。

於是，雙方針對善款歸屬問題進行官司訴訟。一審法官認為，當初許多民眾是因為看到沈氏一家所遭遇的痛苦，才決定捐款，加上不少民眾在捐款時擔憂社福機構會濫用捐款，考慮將捐款直接交給沈氏一家本人，且當初社福機構也曾發文表示，捐款將會依沈氏一家的需求做分配，因此捐款理當歸沈玄熙家屬所有。

▲▼沈玄熙的父母，母親在女兒發病後背部也出現腫瘤、且罹患乳癌。（圖／翻攝自Naver TV）

▲沈玄熙的父母，母親在女兒發病後背部也出現腫瘤、且罹患乳癌。（圖／翻攝自Naver TV）

不料，二審法官卻表示，該社福機構才是進行善款捐贈與統籌的「主體」，認為當初民眾捐款時也深知善款會經由該社福機構統籌，且沈玄熙早就於2018年病逝，善款使用目的已然消失，若將善款全數交給家屬，恐怕有違捐款者的心意。

報導指出，沈玄熙家屬以無力負擔訴訟費用為由，不再向大法院（最高法院）提出上訴，依照二審判決結果，目前善款仍由該社福機構統籌。

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