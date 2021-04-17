南韓也排放核廢水！記者怒批「沒資格講日本」：文政府只敢打嘴砲

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相菅義偉13日召開內閣會議時拍板定案，將會在數十年以內向海洋排放福島核電廠儲存的125萬噸幅射廢水，引發南韓、台灣、中國等周遭國家極力反彈，南韓外交部甚至傳喚日本駐韓大使相星孝一嚴正表達抗議。對此，時常登上各大時事與廣播節目的南韓資深記者表示，其實南韓核電廠也曾排放核電廠廢水，根本是一根指頭指責別人、四根指頭對準自己。

南韓資深記者金俊日（김준일，音譯）成立新聞平台「NewsToF」（뉴스톱），目的在於打擊假新聞，在日本政府決定排放福島核汙水後，他在平台上撰文表示，南韓政府表面上對東京當局決定排放核廢水一事相當氣憤，外交部、甚至總統文在寅都因此召見日本駐韓大使，然而政府說要成立專案小組，實際上根本只是「嘴上練功」，因韓日兩國外交關係降至冰點，並無實際作為。

他表示，過去南韓政府在國務調整室成立專案小組，不過在向日方要求公開福島核廢水排放等相關資訊時，卻不斷吃閉門羹，然而日本政府早已在網站上公開委員會時的會議資料。

▲南韓記者表示，其實南韓月城核電廠也會將含有氚的廢水排入海洋。（圖／翻攝自維基百科）

他認為，韓日兩國關係近年來降至冰點，已瀕臨斷交的程度，今年1月就任的南韓駐日大使姜昌一（강창일）直到現在都仍無法依照過去慣例，在2周內獲得日本外務省大臣茂木敏充接見，而南韓外交部長鄭義溶在就任後，也未與茂木敏充進行包括電話熱線等對談，儘管鄭義溶3月31日曾主動向日方提議，卻未獲任何答覆。

而此議題最重要的是，南韓核能發電廠光是2019年就排放366兆貝克（becquerels）的氚，光是排到海底的氚就高達204兆貝克，且3至4年就能超過福島核電廠輻射廢水含有的856兆貝克的氚。

根據《韓國日報》，日媒產經新聞對此分析，若福島核電廠依照計畫每年排放核汙水的氚每年為22兆貝克，則南韓的月城核電廠每年排放的氚為23兆貝克（2016年的標準），而法國某工廠每年排放的氚更是高達1京3700兆，美國密蘇里州Callaway Plant核電廠與中國廣東省大亞灣核電廠每年也排放42兆貝克的氚。

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