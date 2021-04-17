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泰「最美廢妃」強勢回歸奪后位？低胸逛街照曝　網瘋猜：出冷宮了

▲泰王第三任妻子、「最美廢妃」西拉米（Srirasmi Suwadee）。（圖／翻攝Twitter@@SensibleOne、zenjournalist）

▲泰王第三任離婚妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）被譽為「最美廢妃」，近日被傳出可能解除軟禁，重返王室。（圖／翻攝Twitter@SensibleOne、zenjournalist）

記者吳美依／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年底被爆料，有意恢復第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位，讓提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）重溫母子天倫之樂，消弭派系鬥爭。社群媒體上近日瘋傳西拉米紮著短馬尾、身穿低胸藍白襯衫的外出照，再度引發「最美廢妃」軟禁解除，即將強勢回歸、奪取后座的揣測。


▲泰王去年底也被爆出有意恢復西拉米的王室地位。

泰國王室曾釋出消息，指出西拉米削髮為尼，每天種菜念經，也因此被外界視為「打入冷宮」。但是，她在照片中的頭髮長度已經能夠綁起小馬尾，似乎蓄髮已久；雖然素顏，且戴著眼鏡與黑色口罩逛街，但仍能看出姣好面容。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）今（17）日表示，網友們瘋傳的流言去年也曾出現過，但「我目前仍無法證實這個說法與照片的真實性」。

▲▼泰王第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王第三任妻子、「最美廢妃」西拉米（Srirasmi Suwadee）削髮為尼。（圖／翻攝Twitter@@SensibleOne、zenjournalist）

▲泰王第三任妻子、「最美廢妃」西拉米（Srirasmi Suwadee）先前削髮為尼。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／翻攝Twitter@somsakjeam）

泰王2001年仍是王儲時迎娶西拉米，2人於2005年生下提幫功王子。但是，西拉米的親戚接連因貪腐遭逮，王室遂於2014年宣布，「國王授權同意宣布，王儲瓦吉拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」

當時42歲的西拉米早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。若她果真「母憑子貴」重返王室，提幫功王子作為目前唯一王位繼承人的事實，也將更加明朗。

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