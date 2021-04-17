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52年來首提台灣！美日聲明重申「台海穩定」重要性　共抗中國挑戰

記者詹雅婷／綜合外電報導

美日峰會16日落幕，日本首相菅義偉成為美國總統拜登上任後首次面對面會談的外國領袖。依據會後聯合聲明，雙方在會中談及中國、台灣、新疆等議題，重申台灣海峽和平穩定的重要性，將共同面對中國在東海及南海的挑戰。值得一提的是，這也是繼1969年以來，美日聯合文件再度明載「台灣」。

綜合朝日新聞、日本放送協會報導，菅義偉與拜登在白宮的領袖峰會時間進行約2.5小時，雙方針對如何應對中國交換意見，在南海議題方面持同一立場，也就是反對中方企圖在東海、南海透過武力改變現狀級採取威懾行動，且美日雙方均認定有必要與北京政府進行對話，藉此追求穩定國際關係。

令人關注的是，美日針對台灣議題及新疆人權議題交換意見，同時確認台灣海峽和平穩定的重要性。共同社指出，這是雙邊領導層罕見公開表達對台灣局勢的關切，上一次聯合聲明提及台灣是在1969年。

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉（左）與美國總統拜登在峰會結束後，召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，北韓完全無核化也是美日雙方同意合作重點之一，經濟方面也將加強合作計畫創建安全的半導體供應鏈，減少對中國的依賴，同時攜手推廣5G、人工智慧等領域合作。

菅義偉在美日峰會結束後，透過視訊在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演說時指出，中國在東海、南海等地始終試圖單方面改變現狀，「對於主權、民主主義、法治等普遍價值，我們不會讓步」；面對北韓，他則強調美日同盟、美日韓3國將緊密合作，敦促安理會履行決議，以實現北韓無核化為目標。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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