國際火線／日不落的愛？英國王室的婚姻與性福

▲陪你到最後。英女王伊莉莎白二世與夫婿菲利普親王。(圖／路透)

記者朱錦華／特稿

以一名落難王孫和「無國籍者」來說，菲利普親王當初能夠娶到小表妹伊莉莎白，絕對可以自誇一句：「算我好運」。想當年希臘、土耳其戰爭爆發，父視安德列亞斯王子兵敗被囚、伯父希臘國王康斯坦丁一世因戰敗責任被迫於1922年9月退位。父母親帶著一家人逃離希臘，在歐洲顛沛流離，輾轉流亡於法、德、英等國之間，若非後來前往倫敦投靠外祖父蒙巴頓侯爵(他娶了維多利亞女王的外孫女)家族，並進入達特茅斯海軍學院就讀，真不知後來的命運會落魄到何種境地。

就學期間，英王喬治六世來訪，讓菲利普有幸認識了年僅16歲的小表妹伊莉莎白。高大帥又風流倜儻的他，迅速擄獲了公主的可可芳心。後來情愫深耕，柔情堅固，伊莉莎白已到了非這位表哥不嫁的地步。原本反對這門親事的喬治六世最後只好點頭同意，條件是他必須拋棄原有的希臘及丹麥王室繼承權(其實都是空頭支票)，並改用母親家族的姓氏蒙巴頓，正式成為英國女婿。隔年11月，兩人在西敏寺大教堂舉行婚禮，喬治六世授予他愛丁堡公爵爵位。

喬治六世在1952年辭世後，身為長女的伊莉莎白繼位，成為英女王伊莉莎白二世。菲利普晉身為「王夫」。女王與王夫從此過著快樂幸福的日子？表面上看，是的。但小表妹愛君風流，其他女性何嘗不是？面對無盡的誘惑，菲立普親王Hold得往？ 俗語有所謂「七年之癢」。女王與王夫結縭73年，試想菲立普親王期間癢過多少回？

去年6月《太陽報》刊登過一篇名為《你不知道的菲利普親王的99件事，包括他的羅曼史秘密和赤裸真相》的報導，大爆親王有24名私生子女。另有八卦媒體統計，菲利普親王有多達30名情婦，當中包括著名的潘妮羅姆塞女勛爵(PennyRomsey)。兩人的關係甚至維持了至少20年。女王為保住皇室顏面，只好一直當「忍者」。據說直到2002年，當母親(名字同樣是伊莉莎白)和妹妹瑪格麗特相繼辭世後，遭受雙重打擊的女王才終於選擇跟丈夫攤牌，逼對方斬斷情絲。

這個世界是不公平的。英國國王可以外遇、可以離婚(例如亨利八世)，但女王就下行！功業千秋的伊莉莎白一世終身未婚，被稱為「處女女王」，連婚都沒結過，就更別提離婚了。有英國媒體說，伊莉莎白二世過去總共有過63次慎重考慮要跟菲立普離婚，但最終還是打消此意。為什麼？就因為不敢？無他，相忍為國嘛！

女王可以忍、願意忍，但皇室的其他成員卻不見得願意這樣做。伊莉莎白的妹妹瑪格麗特公主以個性叛逆知名，當年，他愛上了父親的侍從武官、比她年長16歲、還有2個孩子、但英俊瀟灑的空軍上校唐森(Peter Townsend)。1953年，唐森跟元配離婚，向瑪格麗特求婚。瑪格麗特向姊姊報告這個個喜訊。當然，它引來了教會和王室的激烈反對。 瑪格麗特的處境，有如當年伯父愛德華八世(後來的溫莎公爵)遭遇的翻版。愛德華八世為了「要跟心愛的女人在一起」，毅然遜位。但瑪格麗特頂不住壓力，最後屈服了。

幾年之後，似乎故意報復似的，她跟一個在朋友婚禮上認識的《每日快報》攝影師瓊斯(Antony Armstrong-Jones)結婚。瓊斯來獲封為史諾頓伯爵(Earl of Snowdon)。 跟唐森一樣，瓊斯也長得很帥。不過他是一名花花公子，婚前婚後都愛玩。女的也不甘示弱，結果是男出軌、女出牆，這段婚姻就這被玩完了。

瑪格麗特是溫莎王室裡第一個鬧離婚的成員。不曉得是不是被她「形象誠可貴，自由價更高」、或「只要我性福，沒什麼不可以」的作風影響，還是到了二十世紀末，社會風氣已經變得更為開放，伊莉莎白二世的三子一女：查爾斯王儲、安妮公主、安德魯王子與愛德華王子，除了么兒愛德華之外，全都離過婚！

大家最熟知的是查爾斯誤娶個性不合的黛安娜，後來又回去找之前的「餿妹」(靈魂伴侶)卡蜜拉，弄到後來黛妃報復性出軌，冤冤相報，兩人不但離婚收場，最終更導致黛妃車禍猝逝的悲劇。

查爾斯的妹妹安妮公主在1973年跟同樣熱愛馬術的克菲利普斯(Mark Phillips)上尉結婚。這本該是天作之合。但有共同愛好的兩個人，不見得就能好好的愛下去。這對夫妻在結縭16年後決定分居，1992年4月時正式離婚。離婚8個月後，安妮公主跟現任丈夫勞倫斯(Timothy Laurence)結婚，她也成為第一位再婚的溫莎王室成員。

查爾斯的弟弟安德魯是個花花公子，早年跟情色片女星庫史塔克(Koo Stark)交往過。當然，這樣出身的女孩是進不了皇室家門的。1986年7月，安德魯跟一個從小認識、開朗熱情又喜歡工作的平民女孩莎拉․弗格森(Sarah Ferguson)結婚。 兩人性格本來是很合得來的。無奈當時安德魯在海軍服役，夫妻倆聚少離多(據莎拉自爆，兩人結婚的頭5年裡，一年只有見面40天)。1991年，兩人婚姻出現危機。

寂寞難耐的莎拉後來認識了德州富商懷特(Steve Wyatt)，狗仔隊甚至拍到兩人在沙灘上一起曬日光浴、以及懷特吮莎拉腳趾的照片！醜聞一發不可收拾，1992年3月，安德魯與莎拉宣布分居，1996年正式離婚，不過離婚後兩人仍保持著好友關係，還共同撫養兩個女兒。

安德魯對妻子如此寬容，部分原因可能是他自己也是一個「玩咖」，不好苛責對方。近年他更捲入了華爾街富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的性醜聞風暴。2015年1月，一名自稱是艾普斯坦性奴的美國女子勞勃茲(Virginia Roberts)出面指控：自己17歲(未成年)時曾在艾普斯坦安排下先後在倫敦、紐約和加勒比海3度跟安德魯發生性關係，並將相關文件提交佛羅里達州法院。此案後來達成庭外和解，但安德魯的形象已遭到重創。

英女王4名子女中唯一迄今還沒離過婚的，是么兒愛德華王子。自從1999年跟女公關蘇菲菲(Sophie Helen Rhys-Jones)結婚後，兩人一直性福至今。