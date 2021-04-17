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譴責日本要排核汙水　聯合國發聲明：影響恐「超過100年」！

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本政府決議排放福島核廢水入海，引發聯合國人權專家關切。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

日本政府日前決議，將在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海中，引發周邊各國嚴正抗議，對此，聯合國人權專家也在15日發表共同聲明，表示對日本政府的此項決議「深表遺憾」，並指出將上百萬噸的核污水排入海洋後，恐怕會對人類和環境的影響超過100年。

311大地震後續產生的福島核一廠廢水，經過逾10年閒置後，日本政府正式決議將核廢水排放入海，儘管日本政府強調核汙水經處理後不會對環境及人體造成影響，但周遭國家、環保團體紛紛在第一時間站出來猛烈抨擊這項決議，聯合國人權專家15日就發表共同聲明，表示日本政府的這項決定非常令人擔憂，上百萬噸的核汙水被排入海洋恐會對日本國內及國外造成巨大風險。

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲專家指出，核廢水入海恐影響人類上百年。（圖／路透）

聲明中指出，聯合國專家已經多次向日本政府表達了關切，向太平洋排入大量汙水恐會影響人類超過100年，也會對人權的保障構成極大威脅，日本應考慮其他的處置方案，並對風險進行充分評估，而不是損害海洋環境。

東電多年來持續宣稱，核電站儲存經處理的廢水僅含有氚元素。網站上的數據卻顯示，處理過程中未能清除許多危險的放射性元素，部分原因是需要處理的水量太大。東電直到2018年才承認，仍有70%汙水含有危險放射性元素，包括可致癌的鍶-90，排放前必須再次經過處理。

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