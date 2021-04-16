她申請補助驚見「寄生人口」...1家7口從未搬出！網：太恐怖

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她申請補助驚見「寄生人口」...1家7口靠政府養、從未搬出！

▲▼公寓示意圖。（圖／LibreStock／示意圖）

▲有網友在申請房屋補助時，竟驚見「寄生人口」。（示意圖／LibreStock）

記者閔文昱／綜合報導

社會上有不少補助用於救助有困難的民眾，但有網友就表示，自己要申請房屋補助時，竟發現有２任前的房客還未將戶籍遷走，且對方竟還將家中7人的戶口都遷於此處，讓全家都能領取低收入補助，誇張的行徑也讓她相當傻眼，決定上網揭穿他們的行為。

這名網友在臉書社團「匿名公社」發文，表示自己一家三口租了一處兩房一廳的房子居住，同一個門進來還有另一間套房，而那間套房的承租者最初是2名女大生，一年後換了一對年輕夫妻，而現在則是住了一名男子，一直以來都相安無事，直到房東提醒她可以去申請房屋補助時，才驚覺房屋竟「藏了寄生人口」。

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▲▼網友發文揭發這名媽媽的誇張行徑。（圖／翻攝自Facebook社團／匿名公社）

▲網友發文揭發這名媽媽的誇張行徑。（圖／翻攝自Facebook社團／匿名公社）

原PO表示，當她去申請移戶口時，馬上就被告知此處已經有人居住了，讓她相當困惑，對此，房東也嚇了一跳，表示並不知道房屋內竟還有登記其他人的姓名。事後了解才發現，原來登記的是第一任女學生的家人，因台北市的福利較多，於是就把包括6個小孩的戶口都遷到此處，以領取低收入戶補助。

然而，在女學生搬走後，他們1家7口並沒有將戶口遷出，而是繼續登記在這，事後被原PO發現後，女學生的單親媽媽也苦苦哀求，希望能讓他們繼續領取這筆補助，而PO也因心軟就答應了，沒想到這名媽媽之後又因「腳被撞斷」要申請補助，但因社工會家訪於是要求她「借家」，讓她下定決心要與她們好好聊聊。

▲▼房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

▲為應付社工家訪，這名媽媽還向原PO「借家」，希望能營造仍居住在此的假像。（示意圖／李毓康記者攝）

結果當原PO與這名媽媽聊過後才發現，對方最小的孩子今年都要大學畢業了，比她小孩還大，讓她相當傻眼，都有工作能力了怎麼還繼續鑽漏洞領補助，於是就嚴厲要求他們這個月底前把戶口遷出，不然就請房東直接來遷，「比你們困難的人多得是，太過份了，這樣好比寄生蟲一樣。」

文章曝光後，許多網友也對這名媽媽「寄生」行為感到非常不滿，紛紛表示「低收入戶開賓士的概念」、「很有可能她們一家用的都比你們好」、「你這樣不是在幫她，是害自己！」、「所以現在是只要敢就無敵」、「這種人真的很多，濫用別人的憐憫心」、「戶籍放租屋處，實際上住別墅？」、「現在很多低收入戶都不低收入戶了」。

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