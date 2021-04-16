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核廢水風波延燒！麻生太郎回嗆「日本下水道」之說：難道中國的？

▲▼ 日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本政府決定兩年後把福島第一核電廠含氚核廢水稀釋後排入海，中國外交部發言人趙立堅14日表示，太平洋不是日本的下水道。日本副首相兼財務大臣麻生太郎今天回嗆趙的說法。

日本《產經新聞》報導，麻生今天在內閣會議後的例行記者會上說，「有人說『太平洋不是日本的下水道』，那難道太平洋是中國的下水道嗎？應該是大家的海才是。」

福島第一核電廠的核廢水經過處理後，會將殘留的輻射物質氚的濃度加以稀釋。若要排放到海洋時，濃度稀釋到世界衛生組織（WHO）飲用水水質指南所規定的1/7的程度。麻生說，「這點是最重要的。」他認為，日本政府是有科學根據在處理核廢水。

日本政府13日決定兩年後將把東京電力公司福島第一核電廠的處理水排入大海。

麻生13日在內閣會議後的記者會上表示，有科學根據符合標準的話，應該早點將福島核廢水排放入海比較好。他說，要放入大海的福島核廢水含氚濃度比中國、韓國核電廠排入大海的核廢水濃度還低。他還說，經處理稀釋過的福島核廢水即使喝了也沒事。

福島核廢水擬排放入海引起中國反彈。趙立堅14日在中國外交部例行記者會上說，「太平洋不是日本的下水道」。趙立堅表示，如果真如麻生太郎所言，要放入大海的福島核廢水喝了也沒事的話，那麻生就喝喝看。

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