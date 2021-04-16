變態養母虐死嬰遭求處死刑　肚破腸流加踹一腳：我不討厭孩子

▲張姓養母14日搭公務專車前往法院受審，民眾舉牌抗議，呼籲應判其死刑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓年僅16個月大的女嬰鄭仁（정인，音譯）被領養不到一年，便慘遭居住首爾市陽川區的張姓養母從去年6月凌虐至10月，最後因腹部遭重擊，導致腸間膜、胰臟出血，背部出現嚴重損傷，頭蓋骨、肋骨、鎖骨等多處骨折而慘死，引發社會關注。對此，檢方在結案審訊時向法官求處判張女死刑，同時求處安姓養父7年6個月徒刑。

根據《韓聯社》報導，首爾南部地方法院刑事13部於本月14日召開結案審訊，檢方認為從取得的物證來看，身為被告的張姓養母根本無心於關注孩童身心健康與安全，且持續性的暴力虐待導致女嬰鄭仁的健康惡化後，卻不讓其接受任何治療，因此求處張女死刑、限制其不得在兒童相關機構就業10年、配戴電子腳鐐30年、接受保護管束5年。

▲鄭仁原本活潑可愛，但被收養後，身上經常出現淤青和骨折。（圖／翻攝自韓網）

檢方表示，「從法醫學者、解剖專家提出的見解來看，即使鄭仁的腹部因嚴重的暴力行為損傷，但被告（張女）在鄭仁死亡當日依舊用腳狠踩其腹部，成為最致命的一擊，間接構成故意的殺人行為。被告身為母親，有義務擔負起孩童的健康和幸福，卻長期虐待被害者（鄭仁），最後鑄下殺人等違反人倫之犯罪。且被告依舊否認犯行、沒表現出懺悔的態度，望法官斟酌。」

而針對鄭人的養父、張女的丈夫安姓男子，檢方則求處判刑7年6個月，理由是身為張女枕邊人的安男，比起任何人更清楚妻子虐待養女的行徑，卻依然旁觀、且未採取任何措施，至今還一副事不關己的態度，將虐兒行為的責任轉嫁給妻子張女。

▼鄭仁的張姓養母遭到羈押起訴。

據悉，張女遭到羈押起訴，而其丈夫安男則因坐視犯罪發生而遭到起訴。對此，張女在法庭最後證詞上供稱，「想好好養育子女的貪念轉化為執念，也因此讓孩子感到難受，對此我深感抱歉。但我發誓，我從來沒有持續厭惡孩子、或希望她出現任何差錯。」

報導指出，「鄭仁女嬰慘遭養母虐死案」將於5月14日宣判。

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