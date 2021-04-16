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終結香菸！紐西蘭提案拉高合法吸菸年齡　目標2025晉升無菸國

▲▼ 香菸,抽菸。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛生部副部長韋拉爾15日表示，每年約有4500名紐西蘭人死於抽菸。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

紐西蘭政府15日宣布一系列與香菸有關的提案，範圍涵蓋逐步提高合法吸菸年齡、大幅度減少菸草產品的尼古丁含量等，旨在禁止下一代抽菸，這也讓該國在2025年前成為無菸國的目標邁出一大步。

衛報報導，這一系列提案包括逐步提高合法吸菸年齡，可能擴大至禁止販售香菸、菸草產品給2004年以後出生的人，以及大幅度減少菸草產品之中所允許的尼古丁含量、設定菸草最低價格與限制菸草香菸販售場所。

衛生部副部長韋拉爾（Ayesha Verrall）15日表示，每年約有4500名紐西蘭人死於抽菸，如今需要加速實現2025年無菸的目標，「一切如常、沒有菸草控制計畫的做法，無法達成目標。」

目前已有多個組織表達贊同，癌症協會（Cancer Society）首席執行長露西埃爾伍德（Lucy Elwood）指出，「菸草是史上危害最大的消費產品，需要逐步淘汰。」但此舉也引發部分人士反彈，質疑政府是在干預人民生活。

根據統計，紐西蘭約50萬人有每天抽菸的習慣，且在癌症死亡的患者之中，約四分之一與吸菸有關。

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