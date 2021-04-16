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快訊／美FedEx大規模槍擊已8死60傷　槍手朝人群掃射後自盡

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國印第安那州聯邦快遞（FedEx）機構15日深夜發生槍擊案，依據最新統計，此案已造成8人死亡，至少有60人受傷，槍手僅1人，在單獨犯案後自盡。多家外媒把這起事件形容為「大規模槍擊」（mass shooting）。

綜合BBC等外媒報導，事發地點位在印第安納波利斯市聯邦快遞規模第2大的物流中心，當時現場有多人聽到槍響，其中一名目擊者宣稱看到一名男子持槍掃射。依據警方統計，死亡人數現已升至8人，另據外媒記者取得的消息，此案也造成60人受傷，在60名傷者之中有20人為槍傷，槍手朝著建築內外的人群開槍。

印第安納波利斯市警察局發言人庫克（Genae Cook）稍早表示，員警接獲槍擊通報後便趕往現場，槍手在犯案後自盡，現階段對社區並無顯著威脅。聯邦快遞也透過聲明表示，公司正與當局合作，「安全是首要任務，我們心繫所有受到此事件波及的人。」

目前已知聯邦快遞不允許員工在倉儲工作時隨身攜帶手機，許多尚未取得聯繫的親屬百感交集，截至當地16日凌晨2時45分，約有110名員工家屬聚集在距離案發現場約1.6公里的指定飯店，現場氣氛相當沉重。

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