快訊／美FedEx大規模槍擊已8死60傷　槍手朝人群掃射後自盡

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國印第安那州聯邦快遞(FedEx)機構15日深夜發生槍擊案,依據最新統計,此案已造成8人死亡,至少有60人受傷,槍手僅1人,在單獨犯案後自盡。多家外媒把這起事件形容為「大規模槍擊」(mass shooting)。

綜合BBC等外媒報導,事發地點位在印第安納波利斯市聯邦快遞規模第2大的物流中心,當時現場有多人聽到槍響,其中一名目擊者宣稱看到一名男子持槍掃射。依據警方統計,死亡人數現已升至8人,另據外媒記者取得的消息,此案也造成60人受傷,在60名傷者之中有20人為槍傷,槍手朝著建築內外的人群開槍。

印第安納波利斯市警察局發言人庫克(Genae Cook)稍早表示,員警接獲槍擊通報後便趕往現場,槍手在犯案後自盡,現階段對社區並無顯著威脅。聯邦快遞也透過聲明表示,公司正與當局合作,「安全是首要任務,我們心繫所有受到此事件波及的人。」

目前已知聯邦快遞不允許員工在倉儲工作時隨身攜帶手機,許多尚未取得聯繫的親屬百感交集,截至當地16日凌晨2時45分,約有110名員工家屬聚集在距離案發現場約1.6公里的指定飯店,現場氣氛相當沉重。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995



#BREAKING: Latest information on FedEx mass shooting in Indianapolis:



Police confirm 8 people dead

Source: At least 60 injured, including 20 with gunshot wounds

Shooter fired on people inside and outside of building

Shooter dead of self-inflicted gunshot wound