想要巨鵰！2男互把「痔瘡藥膏」打入陰莖　整根腫爆GG了

▲法國2名男子互相把痔瘡藥膏注入彼此的陰莖，就是為了獲得更粗壯的生殖器官。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

法國聖特拉斯堡（Strasbourg）2名30多歲男子喝醉後，竟聽從YouTube上某部影片的錯誤知識，將大量痔瘡藥膏注入彼此的陰莖，想要獲得更粗壯的生殖器官，未料隔日早上患處卻整根腫脹不堪，一碰就痛得受不了，緊急送醫治療。

《每日郵報》等外媒引述醫師診斷結果指出，病患們注射痔瘡藥膏後，陰莖內的淋巴管受阻，才會導致生殖器官腫脹，並出現「進展性的疼痛與腫脹」。2名男子接受治療後，被告知回家必須多多休息並按時服用止痛藥，但他們此後都沒有再回診，因此目前狀況不明。

儘管無法追蹤2男的後續情況，醫療團隊仍持續深入研究此病例，將結論撰寫成論文，發表在期刊Annales de Dermatologie et de Vénéréologie。

伊莉莎白女王醫院的泌尿科醫師維尼（Dr Rich Viney）表示， 2名患者在陰莖裡「注射了不該注射的產品」，此舉「很可能對於他們的勃起功能造成無法逆轉的長期傷害」。他不反對男性訴諸專業途徑增加陰莖粗度，但也指出，此案例展現出民眾尋求偏方的危險性。

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