半島電視揭秘美軍部署：全球70多處有800個軍事基地！

▲美國總統川普任內，飛往伊拉克慰勞美國駐軍的畫面。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「半島電視台」中文網站15日報導，自第二次世界大戰結束後，歐洲和東亞多地部署了大批美軍。後來美國發動「全球反恐戰爭」，軍事規模開始擴大。數萬名美國士兵被部署在世界各地的數十個國家，駐軍的動機因國家和時間而異。如今駐阿富汗美軍即將撤離，但美國在全球部署的軍力，究竟達到了一個什麼樣的規模？

2001年9月11日，數名槍手劫持的兩架民航機撞向紐約的地標「世界貿易中心」大樓。另有一架在賓夕法尼亞州墜毀，上述攻擊造成約3000名美國人喪生。

自此，美國在全球軍事部署進入新階段。半島電視台的中文網站試圖繪製美國在世界各地的「駐軍圖」，並闡明這種廣泛部署的目標。

美國在國外有多少軍事基地？其類型是什麼？

報導指出，從宏都拉斯到澳洲、日本、伊拉克和卡達，再到德國和義大利，美國在全球擁有數百個軍事基地，這些軍事基地覆蓋了所有大洲。

根據美國大學人類學家大衛․威恩關於美國基地的著作，美國在全球70多個國家和地區擁有約800個軍事基地。報導指出，美軍這種部署在世界上沒有可堪比擬的對手。其他軍事大國：例如英國、法國和俄羅斯等，加起來只有31個分布在世界各地的境外基地。

美國基地的性質因所在國家而異。有些是用來訓練當地部隊，例如在伊拉克的基地；有些是作戰基地，涉及發動軍事攻擊，如在阿富汗的基地。還有些基地僅部署無人機，例如在非洲查德和尼日的基地。美國部隊也被部署到跟北約有聯繫的國家，德國和義大利的軍事基地就是代表例子。

美國有多少在軍隊在國外？哪個國家的美軍最多？

半島電視台估算，美國在國外可能有15萬至20萬名駐軍，此一數字依美國對外國軍事衝突的參與程度而有所變化。不過，由於美國部隊在某些地區部署的秘密性質，而且多數情況下也不知道其任務性質，駐軍部隊總數的準確數字無從得知。目前，駐紮在日本的美軍人數多達5萬。在韓國也大約有2.6萬。而在歐洲，大約有3.3萬名美國士兵，其中多數在德國。