美13歲少年遭警「擊斃」影片曝！鼻孔噴鮮血倒地...警辯少年持槍

▲警方隨身攝影機監視器，完整記錄少年遭到警方槍殺的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國近日因種族歧視與警察執法過當等議題，社會不斷陷入緊繃狀態！芝加哥警察局當地時間15日公佈一段攝於3月29日、長達9分鐘的影片，內容為年僅13歲的拉丁裔少年在被追趕的過程中高舉雙手，卻依然被警察持槍擊斃、滿臉鮮血。警局在該段影片以箭頭指出，少年右手持有手槍，然而辯護律師卻表示，少年早就把手槍扔於一旁。

綜合外媒報導，這段9分鐘的影片拍攝於3月29日凌晨2時30分，正是由開槍的員警史狄爾曼（Eric Stillman）在芝加哥西區利特爾村（Little Village）一帶執法時透過隨身攝影機拍下，當時史狄爾曼步下警車後，便在巷弄中追趕13歲的少年亞當（Adam Toledo），除了沿路高喊「停下」，還要求對方放下持有物、舉起雙手，不料亞當才轉身舉手時，便遭史狄爾曼開槍射殺，然而少年倒下的那一瞬間卻似乎未持有武器，過程僅19秒。

眼看中槍的亞當滿臉鮮血，史狄爾曼連喊3聲「已發射子彈」，要求其他警員呼叫救護車，之後跑向亞當身邊，不斷請求附近的人手拿來急救箱，還要求對方保持清醒。

而在另一段監視器畫面中，當員警史狄爾曼跑向少年亞當時，亞當似乎從柵欄的細縫中扔出某樣東西，警察呼叫救護車後，不斷要求亞當保持清醒、同時為其實施心肺復甦術。

事後，該警局在影片中以紅色箭頭控訴慘遭槍殺而死的少年亞當右手持槍，警局解釋，警察在事發前得知西區利特爾村傳出8聲槍響，才派人趕往追捕，現場還有一名21歲男子羅曼（Ruben Roman）。檢方表示，羅曼事發前曾朝一輛路過的轎車開槍，才讓警察廳槍聲後馬上前來，見間導致亞當喪命。

▲當地民眾抗議亞當遭警方持槍射殺的事件。（圖／達志影像／美聯社）

根據當地媒體《CBS Chigago》，年僅13歲的少年亞當就讀小學7年級，根據辯護律師說法，這名拉丁裔的少年與母親、祖父、2個兄弟姊妹同住，其生前的志願是當警察。少年母親表示，亞當3月26日失蹤、27日曾短暫返家，不過之後卻再也沒有見到其身影，等到31日才接獲太平間的消息，指出疑似為亞當的少年已經死亡。

據悉，開槍射殺少年的員警史狄爾曼目前已轉調為行政職務。對此，曾經參加民主黨2020年總統大選候選人初選的卡斯特羅（Julian Castro）在推特上呼籲，應敦促全國制定允許警方使用武器的標準。

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