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菲利普親王葬禮17日舉行：僅限30人參加，名單公布

▲▼菲利普親王與世長辭。（圖／路透社）

英國王室成員將於17日告別菲利普親王。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

外媒報導，英國白金漢宮周四(15日)宣布將參加英女王伊莉莎白二世夫婿菲利普親王葬禮的30人名單，當中包括女王本人、、查爾斯王儲、安德魯王子、愛德華王子、安妮公主以及威廉和哈利王子等。菲利普親王的葬禮定4月17日(周六)在溫莎城堡內舉行，並透過電視直播。

受新冠疫情影響，葬禮規模銳減，出席者僅限30人。出席者必須遵守防疫規定，包括保持社交距離和戴口罩。 已退出英國王室公職的哈利王子，已經從美國飛回英國，將出席祖父葬禮，但懷著有第二胎的哈利之妻梅根則聽從醫生建議，留在美國。

另一方面，包括夏綠蒂公主和喬治王子在肉等王室重孫輩成員，由於年齡太小不適合在電視直播中出現，也不會出席葬禮。英國首相強生之前已表示不會出席葬禮，好騰出位子讓「盡可能多些家庭成員」出席。

菲利浦親王4月9日在倫敦西部的溫莎城堡離世，享壽99歲。英國宣布全國哀悼8天，王室服喪兩周。之前報導稱，葬禮開始前，民眾將默哀一分鐘。

菲利普親王靈柩將由一輛他參與設計改裝的Land Rover汽車從溫莎城堡運往聖喬治教堂，靈柩上會覆蓋他的公爵旗，配上花環以及愛丁堡公爵的海軍帽和佩劍。葬禮儀式結束後，遺體將安葬在溫莎城堡的皇家墓室。

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