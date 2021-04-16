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應對中國挑戰！外媒：美軍撤離阿富汗　是為「布署印太地區」

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）本周稍早宣布，將於9月11日以前完全撤離阿富汗駐軍，「與其與塔利班重啟戰爭」，不如把軍方資源用於增加美國競爭力，應對來自中國的挑戰。一名資深官員證實，從阿富汗撤軍是為了騰出資源，將軍隊與兵力布署在印太地區。

拜登政府一名高級官員15日接受《衛星通訊社》採訪時，證實此計畫。他說，拜登政府做出上述決定，其中一個原因「是為了騰出軍方與高級領導階層的時間、資源和注意力，轉而關注我們認為的21世紀根本挑戰，而這些挑戰基本上位於印太地區」。

拜登14日強調，「所有國家都與阿富汗的穩定未來息息相關」，因此美軍撤離以後，中國、印度、土耳其、俄羅斯與巴基斯坦等國應該「採取更多行動支持」喀布爾（Kabul）當局。他不久後又強調，應強化盟友關係並「與志趣相投的夥伴」合作，確保管理網路威脅與新興技術的國際規範能夠「深植於民主價值觀，而非獨裁者的價值觀」。

《外交政策》指出，華府過去缺乏整體南亞政策，如今將重新關注這個擁有全球1/4人口、橫跨印度洋的地區，尤其考量到其戰略意義。美國撤離阿富汗駐軍後，可能以美中競爭作為核心概念，處理南亞外交與戰略議題，其中，與印度深化結盟，被視為制衡中國的最佳選擇。

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