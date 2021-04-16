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接種輝瑞疫苗　執行長：一年內「追加第3劑」可能才算完整！

▲▼　美國藥廠輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國藥廠輝瑞執行長博爾拉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓15日綜合外電報導

輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在今天播出的專訪中表示，接種輝瑞&BNT的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，「很可能」一年之內還要打第3劑，才算完整。

「華爾街日報」報導，博爾拉表示，接種疫苗者需在一年後補打，之後也是每年都要接種。

博爾拉說：「（病毒）變種是一大主因，要避免易感染者大量染病，這點極其重要。有些像小兒麻痺疫苗只需打一劑便可，但也有像流感那種需每年都接種的疫苗，COVID看來更像是流感而非小兒麻痺。」

製作技術與輝瑞&BNT相同的莫德納（Moderna）疫苗，公司高層也說過預料需追加施打，確保接種者體內的保護力能持續。莫德納公司近期已開始研究，能否靠追加施打對付變種病毒。

法新社報導，博爾拉說每年接種疫苗來預防新型冠狀病毒，很可能是必要的作法。他在4月1日錄製的CNBC 節目專訪中說：「我們要看是怎樣的順序，需要什麼樣的接種頻率，這些仍待觀察。」

「一個可能情況是，需要施打第3劑，可能需在6到12個月後補打，之後就是每年都要接種，但這些尚待確認。」他並說抑制易受病毒感染的群體人數極為重要。

研究人員目前並不清楚，新型冠狀病毒疫苗提供的防護力能持續多久。

輝瑞藥廠本月稍早公布的一項研究指出，輝瑞疫苗對抗新型冠狀病毒的防護力達91%以上；對於COVID-19的重症患者，在施打第2劑之後，防護效力達95%以上。但研究人員說，需要有更多的數據，才能決定6個月之後的防護力能否維持。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研製的COVID-19 疫苗，目前在歐美的接種作業扮演要角。輝瑞2月間宣布，公司正在測試追加第3劑施打是否更能對抗變種病毒。

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