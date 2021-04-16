25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

▲該篇研究15日發表在《科學》（Science）期刊。圖為法國2018年展出的暴龍化石。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加州大學柏克萊分校15日最新研究指出，地球曾經出現25億隻暴龍，存活歲月長達數百萬年。衛報報導，這是歷年來首度有類似的研究估算，但這其中存在不小的誤差，「誤差幾乎和暴龍體積同樣龐大」。

科學家依據暴龍體型、性成熟程度、能量需求，計算出暴龍繁衍存活12.7萬代。團隊利用一般生物學經驗法則計算出動物數量，也就是動物體型越大，其數量越少，同時估算暴龍生存所需能量。

研究結果顯示，暴龍在北美洲存活約120萬年至360萬年，且需要消耗的能量介於世界最大蜥蜴科摩多巨蜥（又稱「科摩多龍」）與獅子之間，考量到能量需求量越大、生存密度越低等因素，進而推算出，在面積較小的華府可能只有2隻、面積較大的加州可能有3800隻。

研究另指，暴龍大約在14歲至17歲左右達到性成熟，最多能活到28歲。

全球現已發現約100頭暴龍化石，加州大學古生物學博物館總監查爾斯馬歇爾（Charles Marshall）坦言，當時是很多尖牙、利爪的時代，而此次研究的估算能夠協助科學家計算出暴龍化石保存率，「如果世界上只有250萬隻暴龍，而不是25億隻，我們可能永遠不會知道牠們的存在。」

只不過，研究小組並不確定暴龍存活世代的長度及活動範圍等，實際數量可能介於1.4億隻至420億隻之間。

‘That’s a lot of teeth’: 2.5 billion T rex walked the earth, researchers find https://t.co/XYaElYkkJM total population could be as little as 140 million or as much as 42 billion with 2.4 billion as the middle value — Lucien M (@loupnoir) April 15, 2021

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