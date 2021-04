25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

▲該篇研究15日發表在《科學》(Science)期刊。圖為法國2018年展出的暴龍化石。(示意圖/路透)

加州大學柏克萊分校15日最新研究指出,地球曾經出現25億隻暴龍,存活歲月長達數百萬年。衛報報導,這是歷年來首度有類似的研究估算,但這其中存在不小的誤差,「誤差幾乎和暴龍體積同樣龐大」。

科學家依據暴龍體型、性成熟程度、能量需求,計算出暴龍繁衍存活12.7萬代。團隊利用一般生物學經驗法則計算出動物數量,也就是動物體型越大,其數量越少,同時估算暴龍生存所需能量。

研究結果顯示,暴龍在北美洲存活約120萬年至360萬年,且需要消耗的能量介於世界最大蜥蜴科摩多巨蜥(又稱「科摩多龍」)與獅子之間,考量到能量需求量越大、生存密度越低等因素,進而推算出,在面積較小的華府可能只有2隻、面積較大的加州可能有3800隻。

研究另指,暴龍大約在14歲至17歲左右達到性成熟,最多能活到28歲。

全球現已發現約100頭暴龍化石,加州大學古生物學博物館總監查爾斯馬歇爾(Charles Marshall)坦言,當時是很多尖牙、利爪的時代,而此次研究的估算能夠協助科學家計算出暴龍化石保存率,「如果世界上只有250萬隻暴龍,而不是25億隻,我們可能永遠不會知道牠們的存在。」

只不過,研究小組並不確定暴龍存活世代的長度及活動範圍等,實際數量可能介於1.4億隻至420億隻之間。

