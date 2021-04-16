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花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面說話了

▲▼花旗銀行。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

花旗15日宣布將退出亞洲、歐洲、中東及非洲地區，共等13個市場的零售銀行事業，台灣也在名單之中。關於花旗銀行退出台灣消費市場案，北市勞動局表示，花旗今年1月勞保人數4081人，至今年4月15日止，「尚無向勞動局通報大量解僱計畫或減班休息紀錄」。

勞動局指出，資遣通報方面，去年資遣6人、今年2月資遣1人（勞基法11-5不能勝任）。大解人數依法規定是60日內960人或是單日80人，勞動局將於今（16日）函請花旗說明是否有員工安置、大量解僱的計畫，以及提醒與員工協商，避免爭議。

花旗集團15日宣布將退出台灣消費金融業務市場，引起各界震驚，花旗在台灣已近60年，15日集團所發布有關在13個市場的消費金融策略調整，強調完全不會動搖對台灣及亞太區的長期承諾，希望透過重新定位發展策略，將資源更進一步投資於大幅發展在台灣的機構客戶業務，涵蓋企業金融暨投資銀行、商業金融、金融市場，和財資暨貿易金融事業。

而甫接任花旗執行長的佛瑞塞也表示，花旗計劃退出台灣等13個市場消費金融事業，目的是把美國以外消費金融事業集中在新加坡、香港、阿聯和倫敦，這些地區是財富集中地，「我們認為，資金、投資和其他資源部署於亞洲財富管理和機構事業報酬率較高機會的作法較佳」。

花旗(台灣)銀行於1964年在台灣成立辦事處，1965年於台北成立第一家分行，是台灣最大的外商銀行，在190多個國家提供超過140種貨幣的交易，為700多家跨國公司、1,500多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。過去兩年中，協助客戶自資本市場募集超過50億美元的資金。

截至2020年12月底，花旗台灣稅前盈餘達3.38億美元，從獲利來看仍是台灣最大的國際性銀行。花旗台灣2020年資產報酬率（ROA）和股東權益報酬率（ROE）分別為1.14%及9.18%，遠高於市場平均值0.59%及7.72%。

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