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AZ疫苗引血栓原因找到了！神秘抗體「詭異動作」曝光　爆致命危機

▲▼部分患者接種AZ疫苗後引發血栓，丹麥14日宣布停打。（圖／路透社）

▲部分患者接種AZ疫苗後引發血栓，丹麥14日宣布停打。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗在開放接種後，包括歐洲、南韓、泰國等皆出現血栓案例，多數案例發生在60歲以下婦女，歐洲藥品管理局（EMA）罕見在聲明中將血栓症狀列為AZ疫苗副作用，而美國民眾在接種嬌生疫苗後，也與AZ疫苗一樣出現血栓、甚至因此死亡。對此，德國與挪威研究團隊分析，恐怕與患者體內出現「特定抗體」有關，導致同時出現血栓、引起不尋常出血。

根據《美聯社》報導，歐盟在聲明中承認AZ疫苗出現的血栓副作用，丹麥14日更宣布停打AZ疫苗，包含南韓等多國將年輕人從AZ疫苗施打對象排除，而美國也暫停嬌生疫苗接種。

德國格賴夫斯瓦爾德大學（Greifswald University）團隊與挪威奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）於今年3月底找到疫苗引發血栓等副作用的原因，並在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）上發表研究成果，解釋了疫苗引發血栓的機制。

德國與挪威研究團隊點出2項詭異之處，分別是血栓皆出現在異於尋常的身體部位，如大腦排出血液的靜脈，且患者體內血小板數值非常低，使得體內形成血栓、凝塊的機制出現異常，導致體內出血。2國的科學家推測，某些患者的免疫系統對AZ疫苗產生異常反應，形成了攻擊自己體內血小板的抗體。

▲▼研究指出，接種AZ疫苗後恐導致抗體攻擊體內血小板。（示意圖／CFP）

▲研究指出，接種AZ疫苗後恐導致抗體攻擊體內血小板。（示意圖／CFP）

密西根大學凝血專家巴恩斯（Geoffrey Barnes）表示，患者接種AZ疫苗後所出現的血栓副作用，其實與醫界廣泛使用的抗凝血劑肝素誘導的副作用類似，在某些非常罕見的情形下，使用肝素的患者體內竟能產生同時攻擊、過度刺激血小板的抗體，然而肝素的使用美國醫療院所相對頻繁，因此這種血栓副作用反應是美國每間醫院都懂得如何診斷、治療的症狀。

美國衛生部門一名官員解釋，暫停嬌生疫苗之施打的主要原因是，為了確保醫生懂得如何治療患有血栓的患者，而其中一項實驗方式是避免患者使用肝素。

根據《新英格蘭醫學期刊》，德國與挪威研究團隊在部分接種AZ疫苗患者的血液中發現攻擊血小板的抗體，而患者們體內出現奇怪的塊狀凝血，儘管患者從未使用肝素等凝血劑，但卻出現類似的症狀。

報導指出，目前不清楚嬌生疫苗引起血栓的機制是否與上述推測有關，但嬌生與AZ疫苗，以及來自俄羅斯與中國的某款新冠疫苗，都是使用同樣技術製造，採用經改良的黑猩猩腺病毒做為載體，攜帶新冠病毒棘狀蛋白DNA，部分科學家認為黑猩猩腺病毒或其DNA恐怕是造成血栓的原因，不過該項推測尚未獲得證實。

另外，在美國最為廣泛使用的新冠疫苗為輝瑞與莫德納，這2款疫苗都是採用與AZ疫苗不同技術製造的，且並未出現類似血栓的問題。

►才證實AZ疫苗引發血栓！南韓宣布恢復AZ疫苗接種...30歲以下除外

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