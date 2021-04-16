74元吃一頓海底撈！節儉媽「超省錢點餐法」吃飽飽　網友一看氣炸

▲17元人民幣吃一頓海底撈。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

「17元人民幣（約新台幣74元）吃海底撈！」4月15日登上微博熱搜，引發熱議。事情源於有人稱，自己花17元（人民幣，下同）吃了一頓海底撈，其曬出的帳單顯示，點了四份清水鍋0元，一份撈派撈麵7元，一份自選小料10元，合計17元。

據《九派新聞》報導，「17元吃海底撈」發生後，不少人稱自己效倣此法，嘗試在海底撈花幾十元甚至十幾元吃一頓飯。其中，一名顧客帶兩個孩子去海底撈吃了27元，但其表示飯後做手護時服務員不幫忙看孩子，態度不積極。

▲網友發文帶兩個孩子一起去吃。（圖／翻攝自九派新聞）

上述爆料者消費的佛山海底撈門店，一名工作人員稱，低消費行為在他們店只是偶爾發生。其稱，客人想怎麼消費，願意消費多少是他們的自由，客人只要進來了，都會接待的，「就算是一個人，只點了清水鍋和一兩樣喜歡的菜，我們也會正常服務，不會區別對待。」

問及會不會影響到門店生意，該工作人員稱，「不管店裡生意好不好，只要客人來了，然後正常點菜，正常吃飯，我們都正常服務。」其還稱，後續也不會因此設置最低消費。

對此，眾多網友都認同這種做法，「這種做法像是乞討一樣，不如花同樣的價錢去吃一頓有肉有菜有湯的麻辣燙。」也有網友表示，既然海底撈讓顧客這麼點，那麼其行為就是被允許的，但是消費十幾元價位的商品卻要享受幾百元價位的服務，還指指點點的人卻是可恥的。