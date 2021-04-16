澳補給艦成軍　邀巨乳辣妹秀電臀熱舞！澳媒曝「高官看呆」爆爭議

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲海軍補給艦「補給號」（HMAS Supply）10日舉辦成軍儀式，現場多名軍政高層出席，但現場活動其中一個橋段卻是7名穿著熱褲、紅色露肚上衣的女舞者表演抖胸電臀舞，引起軒然大波。

綜合news.com.au等澳媒報導，澳洲造價20億澳幣的補給號當日舉辦慶祝典禮，現場請來雪梨當地舞團「101 Doll Squadron」熱場表演。依據影片，可見7名身材姣好的女舞者秀出長腿、戴上貝雷帽，熱情表演精心編排的舞步，抖動胸部及電臀炒熱氣氛。

此外，澳洲《ABC新聞台》更播出總督赫利（David Hurley）及國防軍司令坎貝爾（Angus John Campbell）看到目瞪口呆的樣子。

“There is only one thing in the world worse than being twerked about, and that is not being twerked about.”

Oscar Wilde, The Picture of David Hurley pic.twitter.com/QK0cue2Z8T — Colin Fry (@colinfry666) April 15, 2021

隨著這段影片曝光，外界開始抨擊軍艦成軍找辣妹熱舞的決定不妥當，並不適合在正式場合表演。澳軍稱，此一安排意在推動軍民互動，是典禮開場之前的表演，同時強調赫利及坎貝爾當時人都還沒到場，是新聞媒體剪輯畫面有問題。

目前澳洲《ABC新聞台》已坦承疏失並道歉，更新該段影片及報導。女舞團發聲明表示，自10日表演以來，團隊在社群媒體上接獲人身攻擊，其程度讓團員們感到不安全，「我們對《ABC新聞台》的『欺騙性剪輯』感到非常失望，把影片畫面剪接扯上當時沒在現場的人員及政治人物……ABC新聞台應該要為我們受威脅及遭到剝削負責。」

▼澳媒現已更新影片。

The twerking video has been updated in the @abcnews article. See the changes in the video below:#MediaWatch pic.twitter.com/LAmZyiJRAJ — Media Watch (@ABCmediawatch) April 15, 2021

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