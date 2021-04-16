澳補給艦成軍　邀巨乳辣妹秀電臀熱舞！澳媒曝「高官看呆」爆爭議

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。
記者詹雅婷／綜合外電報導
澳洲海軍補給艦「補給號」（HMAS Supply）10日舉辦成軍儀式，現場多名軍政高層出席，但現場活動其中一個橋段卻是7名穿著熱褲、紅色露肚上衣的女舞者表演抖胸電臀舞，引起軒然大波。
綜合news.com.au等澳媒報導，澳洲造價20億澳幣的補給號當日舉辦慶祝典禮，現場請來雪梨當地舞團「101 Doll Squadron」熱場表演。依據影片，可見7名身材姣好的女舞者秀出長腿、戴上貝雷帽，熱情表演精心編排的舞步，抖動胸部及電臀炒熱氣氛。
此外，澳洲《ABC新聞台》更播出總督赫利（David Hurley）及國防軍司令坎貝爾（Angus John Campbell）看到目瞪口呆的樣子。
“There is only one thing in the world worse than being twerked about, and that is not being twerked about.”— Colin Fry (@colinfry666) April 15, 2021
Oscar Wilde, The Picture of David Hurley pic.twitter.com/QK0cue2Z8T
隨著這段影片曝光，外界開始抨擊軍艦成軍找辣妹熱舞的決定不妥當，並不適合在正式場合表演。澳軍稱，此一安排意在推動軍民互動，是典禮開場之前的表演，同時強調赫利及坎貝爾當時人都還沒到場，是新聞媒體剪輯畫面有問題。
目前澳洲《ABC新聞台》已坦承疏失並道歉，更新該段影片及報導。女舞團發聲明表示，自10日表演以來，團隊在社群媒體上接獲人身攻擊，其程度讓團員們感到不安全，「我們對《ABC新聞台》的『欺騙性剪輯』感到非常失望，把影片畫面剪接扯上當時沒在現場的人員及政治人物……ABC新聞台應該要為我們受威脅及遭到剝削負責。」
▼澳媒現已更新影片。
The twerking video has been updated in the @abcnews article. See the changes in the video below:#MediaWatch pic.twitter.com/LAmZyiJRAJ— Media Watch (@ABCmediawatch) April 15, 2021
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