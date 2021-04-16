UFO天空盤旋…底部還亮詭異光線！　五角大廈證實：影片是真的

▲形狀如金字塔的飛行物體，在驅逐艦上方徘徊，底部還不停發出亮光。（圖／翻攝自推特／@JeremyCorbell）



記者張方瑀／綜合報導

美國近來頻頻有空中遇到幽浮（UFO）的事件傳出，五角大廈15日證實，在2019年流出的「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena）影片和照片都是真的，且都是透過海軍人員所拍攝，目前這些影像都已交給特別工作小組進行調查。

The Defense Department has confirmed that leaked photos and video of "unidentified aerial phenomena" taken in 2019 are indeed legitimate images of unexplained objects https://t.co/HfBFfZrVyF pic.twitter.com/hTIxboekcc — CNN (@CNN) April 15, 2021

根據CNN報導，五角大廈發言人高夫（Sue Gough）表示，這些在2019年流出的影片都是真的，其中一段影像是「羅素號」驅逐艦（USS Russell, DDG-59）上的海軍人員利用夜視鏡錄下，可以清楚看到形狀如同金字塔的飛行物體，在驅逐艦上方徘徊，且底部還不停發出亮光。

高夫證實，海軍人員還拍到其他不明飛行物的照片，包含一個「球體狀」和一個「橡樹子狀」，目前已經全數交由2020年8月成立的「不明空中現象專案小組」（UAPTF）進行調查，未進一步透露其他證據和消息。

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