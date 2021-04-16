　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

避經台灣海峽被罵翻！　英航母「伊莉莎白女王號」首航路線曝光

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）。（圖／翻攝自維基百科）

▲英國皇家海軍最新伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）預計5月首航，卻將避免行經台灣海峽，引發質疑與抨擊。（圖／翻攝自維基百科）

記者吳美依／編譯

英國皇家海軍的新航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）打擊群將於5月首航，旅程最後一段將通過南海，卻不會行經台灣海峽，而是直接往東前往日本，被外界質疑是否刻意避免冒犯、挑釁中國，招致各界抨擊。

《每日電訊報》報導，「伊莉莎白女王號」打擊群最早可能於5月23日首航，任務旨在實踐航行自由，卻不會通過台灣，令人感到驚訝，因為北京宣稱台灣為其領土，誓言併吞台灣。

前保守黨領袖史密斯爵士（Iain Duncan Smith）呼籲當局與皇家海軍「重新考慮這趟航程」，「我很高興航母正在南海布署，但他們必須透過通過台灣海峽，讓中國人知道，他們不贊同（北京）對於鄰國採取激進行動」。

國防特別委員會主席、保守黨籍的埃伍德（Tobias Ellwood）強調，航母首航前往印太地區的「目的」，就是為了「對抗中國的威權主義」。他擔憂，此趟航程將「因為擔心冒犯（北京）而減弱」原本試圖傳達的理念。

儘管如此，前首席海務大臣威斯特男爵（Admiral Lord）卻認為此舉沒有必要，「我認為，通過南海已經足以傳達聲明，你們不需要通過台灣海峽讓人難堪」。

據悉，耗資30億英鎊打造的「伊莉莎白女王號」打擊群首先前往直布羅陀，接著穿過地中海抵達蘇伊士運河，在此期間與北約、非北約夥伴展開反潛作戰演習。它們之後將前往英國駐阿曼的杜庫姆基地（Duqm），停留1周後駛向印度洋，與印度海軍展開聯合演習，然後在新加坡短暫停留，最後與日本、美國舉行1至2周的聯合軍演。
 

ET快訊
50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰：什麼操作！店員親解答
接手花旗台灣消金業務？星展鬆口回應
花旗退出台灣消金市場　6大權益一次看
采子認曖昧何孟遠！4人連環爆「邱鋒澤被綠了」：IG有親密照
快訊 ／14歲女生騎車夜衝撞樹亡！後座21歲男噴飛
全是大咖！王永慶孫王泉德首曝光　26歲「電競宅男」號召捐太魯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳補給艦成軍　邀巨乳辣妹秀電臀熱舞！澳媒曝「高官看呆」爆爭議

擊沉航空母艦需要多久時間？美軍實驗數字曝光　連中國都不敢實驗

BBC熱門節目改播菲利浦死訊　觀眾罵爆！收11萬件投訴「史上最多」

UFO天空盤旋…底部還亮詭異光線！　五角大廈證實：影片是真的

南韓法務部驚傳「職員確診」！大樓緊急封鎖

避經台灣海峽被罵翻！　英航母「伊莉莎白女王號」首航路線曝光

親眼見證地球40年…Google Earth推「縮時」功能！　變化讓人驚呆

東亞人可能源於台灣！ 《自然》期刊新研究：可追溯到5000年前

日相菅義偉訪華府　白宮：將談中國及安全議題

基輔：俄國公然威脅摧毀烏克蘭

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

澳補給艦成軍　邀巨乳辣妹秀電臀熱舞！澳媒曝「高官看呆」爆爭議

擊沉航空母艦需要多久時間？美軍實驗數字曝光　連中國都不敢實驗

BBC熱門節目改播菲利浦死訊　觀眾罵爆！收11萬件投訴「史上最多」

UFO天空盤旋…底部還亮詭異光線！　五角大廈證實：影片是真的

南韓法務部驚傳「職員確診」！大樓緊急封鎖

避經台灣海峽被罵翻！　英航母「伊莉莎白女王號」首航路線曝光

親眼見證地球40年…Google Earth推「縮時」功能！　變化讓人驚呆

東亞人可能源於台灣！ 《自然》期刊新研究：可追溯到5000年前

日相菅義偉訪華府　白宮：將談中國及安全議題

基輔：俄國公然威脅摧毀烏克蘭

松村沙友理宣布從乃木坂46畢業！　淚謝粉絲：請守護我到最後

同居1個月！可愛女友「囤經血衛生棉」　他7天後返家崩潰：受不了

蘋果特賣會iPhone打5折　百貨一早現人龍

「服務業最香」　陸Q1GDP：24.931兆元人民幣，同比增長18.3%

【廣編】公園捷運最佳機能　光明無限熱銷六成

Q1新建案量下滑1成　3縣市竟「馬照跑、舞照跳」搶完銷

侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦遭重判5年多將入監

快訊／輾死同門師兄再槍決老大　台南「蝦米」背骨7煞殺人罪起訴

GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

大陸封殺不到20天…瑞士BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！　

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

計程車遭恐怖夾殺　司機1秒慘死

愛女遭冤家性侵！老爸登門「失控奪6命」

美股大漲305點　首破34000點

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

主婦零收入就要聽話　她拼700萬年薪秒離婚

停用AZ記者會　官員45度傾斜倒地

日停車場驚傳意外　工人受困4死1重傷

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

神預言311　未來人：中國2062已消失

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

基輔：俄國公然威脅摧毀烏克蘭

《自然》期刊新研究：東亞人可能源於台灣

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

更多熱門

相關新聞

FUSO台中商車展陣容一次看

FUSO台中商車展陣容一次看

台中商業車博覽會於今（15）日正式展開，這也是自疫情以來少有的實體大型車展活動，國內主要的幾大商用車品牌均有參與，其中連續29年蟬聯商用車銷售冠軍的「FUSO」台灣戴姆勒亞洲商車，可說是活動中最具看頭的展區，在日本原廠的大力支持下，使台灣成為氫氣概念卡車「eCANTER F-CELL」海外展演的第1站

花旗要退出台灣消金業務還須注意兩件事！　金管會：員工是最大資產

花旗要退出台灣消金業務還須注意兩件事！　金管會：員工是最大資產

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

綠營阻撓陶德會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

質感與動感：INFINITI Q50 300GT

質感與動感：INFINITI Q50 300GT

中國疫苗效力僅56.5％　專家曝主因

中國疫苗效力僅56.5％　專家曝主因

關鍵字：

英國伊莉莎白女王號航空母艦打擊群南海台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子「自行宣布退賽」違約！　《全明星》傻眼：很遺憾

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面