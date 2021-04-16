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愛女遭冤家性侵！老爸暴怒登門奪「無辜6命」...僅用一把刀

▲▼有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

 記者閔文昱／綜合報導

印度的安得拉省維沙卡帕特南（Visakhapatnam）發生一起駭人案件，一名男子因不滿女兒遭到性侵，竟到對方家中殘酷殺害6名成員，事後自己主動向警方投案，引發譁然，目前案件仍在調查當中。

根據《News Track English》報導，這起案件發生在安得拉省維沙卡帕特南的賈塔達（Jattada）村，男子一家與被害一家長期關係不和，於是當他聽說了自己女兒被對方其中一名家族成員性侵後，頓時就失去了理智，闖進了被害一家將他們家中6口殺害，事後再自己向警方投案，而案件發生後也引發了小鎮恐慌，引來不少民眾到案發現場聚集關切。

據了解，遭殺害的名單中並不包括涉嫌性侵的男子，目前印度警方已將嫌犯拘留偵訊，並也找到了犯案的兇器，不過性侵一事的真實性以及嫌犯是如何1人殺害對方6人的手法還有待釐清。

#AndhraPradesh / Revenge of daughter from rape ... #father killed 6 people of same family

Zoom News 發佈於 2021年4月15日 星期四

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