不明原因啟動滅火　日停車場大量噴灑二氧化碳...工人4死1重傷

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不明原因啟動滅火　東京停車場大量噴灑二氧化碳...工人4死1重傷

車輛及停車場示意圖（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本停車場驚傳意外，釀成4死1重傷（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京新宿區今（15）日晚間傳出意外，一處停車場的滅火設備因不明原因被觸發噴出大量二氧化碳，導致正在進行天花板整修作業的工人因受困來不及逃出，造成4死1重傷的悲劇。

根據日本放送協會（NHK）報導，經當地警方調查顯示，當時有6名工人正在進行天花板整修作業，因不明原因觸發滅火設備，導致大量的二氧化碳噴發，而鐵捲門也因緊急關閉使得工人無法順利逃出，最後僅有1人獨自逃離，另外4人則不幸罹難，1人失去意識送醫治療。

事實上，日本滅火設備釀成意外的案件頻傳，今年1月時，東京一處建築物的地下室也有2名工人在進行檢查的過程中，因滅火設備故障噴出二氧化碳而身亡。去年12月也有一間名古屋的汽車旅館因啟動了滅火系統，導致地下停車場瞬間充滿二氧化碳的白煙，造成包括旅館工作人員在內的11人被送往醫院，其中一名男性死亡。

日本有許多的滅火設備都是使用二氧化碳而並非用水，而這類裝置通常都會安裝在地下停車場內，一旦發生火警就會迅速以密閉噴灑二氧化碳的方式撲滅火勢，但也因此造成設備若不慎被誤觸就會使人受困的風險。目前日本消防局和災難管理局都已開始調查相關事故發生的原因。

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