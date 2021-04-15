這樣也行？法國把兩艘舊核潛艇切開　拼裝成可用新潛艇

▲在瑟堡造船廠內，「珍珠號」被切成兩半的畫面。(翻攝自法國Navy Group影片)

國際中心／綜合報導

電 美國「有線電視新聞網」(CNN)14日報導，法國目前正在進行一項「拼接核潛艇」計畫。該計畫是切割了兩艘老舊的核潛艇，然後把可用的部分焊接成一艘能夠達到服役標準的新潛艇。

2020年6月，法國「珍珠號」(Perle)核動力潛艇在接受檢修時發生嚴重火災。法國國防部表示，長達14個小時的大火讓潛艇的前半段出現結構性損壞，已無法修復。

不過，該潛艇的後半段並未受損。 法國官員認為，未受損的部分可以跟「珍珠號」的姊妹艦「藍寶石號」(Saphir)核潛艇進行拼接，造出一艘能夠服役的新潛艇。

「藍寶石號」於2019年退役，之前已經被運送到船廠等待被拆解。於是，2020年12月，「珍珠號」被送至「藍寶石號」所在的法國瑟堡(Cherbourg)。

報導稱，這艘被拼接出來的新潛艇仍將被命名為「珍珠號」，它完成後比之前多出1.4米的「連接區」，以供放置長達數英里的電纜和管道設施。

根據法國海軍集團的消息，2021年2月和3月，工人們已經先後將「珍珠號」和「藍寶石號」對半切割。今年4月初，「珍珠號」的後半段和「藍寶石號」的前半段已經在船廠內裝上了「行走裝置」，好讓它們能夠順利對接並被焊在一起。法國海軍集團發言人表示，拼接工作有望在接下來幾個月內完成。

CNN指出，法國這項操作並非世界首創。美國一名叫舒加特的退役攻擊型潛艇指揮官稱，美國海軍翻修2005年擱淺的「舊金山號」潛艇時，也使用過類似的方法。