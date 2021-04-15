「絞肉害我蕁麻疹」！女告家樂福求償「240萬+2年飲食券」判決出爐

▲家樂福有不少方便好吃的肉品，是民眾常去消費的熱門商店。（示意圖，圖中人物非當事人，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台北市一名張姓女子，向台北地院提告主張，她在家樂福購買1盒絞肉，食用後全身發癢紅腫，就醫診斷是「蕁麻疹」所致，因此向家樂福求償新台幣240萬元，以及2年的免費3餐飲食券，以助身體康復。但法院認定，張女無法證明自身病情，也無法舉證蕁麻疹是由絞肉引起，更沒提出購物發票、絞肉照片等證據，日前判她敗訴。

判決指出，張女主張她於2018年7月9日前往家樂福桂林店購買絞肉1盒，當晚立即食用，隨後全身發癢，手臂尤其嚴重，疑為食物中毒，隔日張女回到店家，向值班經理及肉品課長反應，課長基於顧客服務陪同張女就醫，未料張女認為診所設備簡陋，要求轉診至和平醫院，遭經理拒絕後，張女自費前往和平醫院掛急診看病，由醫師診斷為蕁麻疹發作。

張女主張蕁麻疹是因食用絞肉引起，因此向家樂福求償新台幣240萬元，並要求店家提供2年免費熟食3餐飲食券，包含早餐50元、午餐100元、晚餐100元，使其身體得以康復。然而張女提供的醫院收據，僅記載掛號費用、診察費共計新台幣380元，並未記載醫師診斷之罹患病症。

台北地院審理認為，即便如張女所言罹患蕁麻疹，但該病起因多端，包含食用魚、蝦、蟹等敏感性食物，或誤食寄生蟲感染產生的毒性物質，甚至也有可能因為昆蟲叮咬、天氣變化等因素引發，張女無法證明自身罹患病症為何，也無法證明絞肉中含有危害健康之成分，更拿不出購物發票、絞肉照片、保存日期、檢驗報告等證據，認為張女求償無據，判她敗訴，全案還可上訴。



更多鏡週刊報導

【有片】Uber外送員取餐1動作 被老闆暴打逼「土下座」道歉

「滷肉飯加筍絲」不對味！火爆男拒吃潑湯洩憤 燙到人還獲賠3千6

法院認證「台南人小確幸」 老翁下班吃鹹粥遇車禍判職災獲賠