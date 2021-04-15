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上海東郊賓館戒備森嚴！　美特使凱瑞預計不外出

▲▼美國氣候變遷特使凱瑞下榻的上海東郊賓館。（圖／CFP）

▲美國氣候變遷特使凱瑞下榻的上海東郊賓館。（圖／CFP）

文／中央社記者沈朋達上海15日電

美國氣候變遷特使凱瑞下榻的東郊賓館附近戒備森嚴，一名疑為美國外交官的男子於午間進入賓館，未回答記者提問。據了解，基於防疫原因，凱瑞團隊這幾天將不外出。

凱瑞（John Kerry）於14至17日到訪上海，並將和中國氣候變化事務特使解振華會談。14日晚間10時許，凱瑞的車隊進入位於浦東的東郊賓館。

15日上午，東郊賓館附近戒備森嚴，周邊有多輛公安和武警車輛戒備，賓館門衛則拿著一份文件，查驗進入車輛及人員。

美國國務卿凱瑞（John Kerry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國氣候變遷特使凱瑞。（圖／達志影像／美聯社）

上午11時，一名手提紅色提袋的外籍男子從一輛掛著領事車牌的轎車走下。車牌號開頭為224，是美國使領館的代表號。

現場記者詢問男子雙方會面的狀況，但他並未回應。

據了解，基於防疫原因，凱瑞未來3天恐怕不會離開東郊賓館。

東郊賓館的官網顯示，直到17日的所有房型都已訂滿，18日的房源則恢復正常。

有民眾告訴中央社記者，他們預定這幾天在東郊賓館舉辦活動，目前被告知活動能照常舉行，但要在限定區域活動。

凱瑞是美國總統拜登（Joe Biden）就任以來首名到訪中國的美國高官。外界關注，在中美激烈競爭下，凱瑞的到訪能否開啟中美在氣候變遷等議題上的合作關係。

凱瑞此行除了與解振華會談外，外傳中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，和中國國務委員兼外交部長王毅也有機會與他會面。但相關安排尚未完全確定。

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