每年「5200噸外星塵埃」撒落地球！　8成來自木星族彗星

▲最新研究發現，每年平均高達5200噸外星塵埃降落地表。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

科學家們花20年的時間，在南極中部觀測出，每年平均有高達5200噸外星塵埃到達地球表面，每年約1600噸較大的微型隕石，以及3600噸宇宙球粒到達地表，其中8成來自軌道週期短的木星族彗星，其餘來自小行星。

《地球與行星科學快報》（Earth and Planetary Science Letters）期刊近日發布一則研究報告指出，科學家在南極中部得出驚人的發現，每年有大量的外星塵埃穿越大氣層降落地表，它們如同彗星和小行星經過時脫落的皮屑，大多數都是亞毫米級的塵埃粒，不過總量卻相當驚人。

▲除了撞擊地球的隕石之外，外星塵埃也能到達地表。（圖／取自免費圖庫pixabay）

以法國國家科學研究中心（CNRS）科學家杜普拉特（Jean Duprat）為首的研究團隊，在南極高原冰穹C地區的康宏站（Concordia Station），由於當地積雪少、幾乎沒有地球塵挨，是太空灰塵的理想收集點，歷經長達20年的國際計畫，獲得1280顆未熔化的微型隕石，以及808粒直徑在30至350微米的宇宙塵埃，用電子顯微鏡分析，總算在近期歸納出研究結論。

研究團隊發現，每年約1600噸較大的微型隕石，以及3600噸宇宙球粒到達地表，總計5200噸外星塵埃，這數據還不包含體積較大的隕石碎片。

研究人員也說，這些塵埃尚未進入大氣層前，總重約為1萬5000噸，不過在進入大氣層時阻絕掉了部分灰塵，或是有些進入地球的灰塵未被檢測出。