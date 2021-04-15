新手爸媽出門聽演唱會…5月大女嬰在家「全身發紫」猝死！

▲ 5月大女嬰在沙發上猝死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國2018年發生一起悲劇，日前透過媒體曝光，曼徹斯特一對新手爸媽將5個月大的幼女託付給阿姨照顧，外出聽了一場紅髮艾德（Ed Sheeran）的演唱會，享受難得的二人時光，未料在他們家中的阿姨抱著女嬰在沙發上睡著，醒來卻發現女嬰臉色發紫，疑似在睡夢中猝死，送醫不治。

《太陽報》14日報導，女嬰埃斯梅（Esme Brotherton）在預產期19天前緊急剖腹產出生，接受黃疸治療後順利出院，開始正常進食，身體狀況穩定。2018年5月她約5個月大時，父母尚恩（Shaun Brotherton）和希瑟（Heather Brotherton）欲出門看演唱會，阿姨丹妮爾（Danielle Brotherton）自願看顧埃斯梅，他們便安心外出，半夜卻接到丹妮爾的電話，稱埃斯梅「沒有呼吸了」。

這對夫妻馬上跳上車，開到女兒所在的醫院急診室，但埃斯梅不幸身亡。丹妮爾向警方表示，尚恩和希瑟出門期間，曾餵食埃斯梅二次，期間她持續哭鬧，「我不記得自己睡著，但孩子也睡著了，而我醒來時也維持一樣的姿勢。埃斯梅頭枕在我手上，臉部向上。我聽到我兒子在樓上哭著要喝奶，所以我讓她仰躺後短暫離開幾秒鐘，回來時注意到她的唇色很怪，立刻將她抱起」，見她毫無反應趕緊叫護車，卻沒能挽回悲劇。

法醫卡特（Naomi Carter）說明，埃斯梅營養狀況良好，身體很健康，目前沒有任何醫學證據可證明她死亡的原因，「在我們看來，就本案而言，只能說死因無法確認。」驗屍官梅多斯（Nigel Meadows）接受卡特的結論，「嬰兒確實會毫無理由地猝死，有時候和別人一起睡著或坐在沙發上也沒什麼問題。但現在人們的確意識到，和嬰兒同床睡覺或共用沙發可能導致死亡，這是正確的觀念 。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

鍋寶萬用電鍋妙廚全能組激殺2.1折！分離式好用好清洗

