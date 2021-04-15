　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菅義偉為何此時宣布排核廢水？　日媒爆：為秋季大選做準備

▲▼日本首相菅義偉。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府13日宣布，未來數十年之內，將會分批把福島第一核電廠的核廢水排入大海中，引發全球撻伐。然而日本《每日新聞》就分析，菅義偉會選在這個時間點大動作宣布，可能就是因為考慮到即將在秋天舉行的國會眾議院選舉，認為既然排放核廢水已成既定事實，那就要提前釋放輿論壓力，以免對眾議院選舉造成不可逆的影響。

菅義偉政府正式宣布要將核廢水排放至大海後，已引發日本人民與國際熱議，但菅義偉政府表示，「必須先排放核廢水，後續才能陸續將核電廠內的反應爐廢棄，並完成後續福島的復興工作。」根據《每日新聞》報導，菅義偉會選在此時對外宣布這個決定，其實也是有政治考量因素。

報導指出，2018年12月，時任首相的安倍晉三不顧沖繩縣民的反對，強行要在名護市邊野古海域填海造地，並將駐日美軍的普天間基地遷移至此。根據時任政府內部人士透露，當時正好是在沖繩縣舉行「駐日美軍基地轉移」相關民意投票的2個月前，安倍此舉就是想要在投票前讓基地轉移成為既定事實，同時也要把宣布時機點與投票時間拉開，減少對投票的不利影響。

菅義偉先前曾經表態，國會的眾議院選舉將在秋天之前舉行，外界猜測，可能會在東奧閉幕後的9月至10月間。因此菅義偉政府此舉可能就是效仿安倍晉三，畢竟對日本政府而言，排放核廢水已成既定事實，那麼就盡量提早宣布，以減輕對大選的不利影響。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

鍋寶萬用電鍋妙廚全能組激殺2.1折！分離式好用好清洗

ET快訊
何孟遠不認劈腿！　陳敬宣氣炸開嗆
舒力基「下周猛攻強颱」最接近台灣　北部低溫探16°C時間曝
何孟遠剛道歉元元秒留言嗆爆！怒戰護航網友
快訊／何孟遠劈腿采子道歉了！「不當言語互動造成誤解」
不是系統異常！LINE周一全球大當機原因出爐
連中鋼都能漲停！他敲碗「這檔」有機會　網：它漲停台股就慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

身障少女戴義肢靈活做特技　目標挺進2028帕運

中國疫苗效力僅56.5％…智利確診翻倍！專家：病毒蛋白無保護作用

開車輾過東西！新輪胎突爆胎...他見「肇事兇手」秒傻眼

埼玉、千葉疫情惡化！　日本「防止蔓延措施」擬再增4地

警瞄準下體！肉靶男慘被「射中睪丸」腫成葡萄柚　1粒爆裂送急診

美軍前情報官員：阿富汗戰爭毫無成果　撤軍後災難更多

新手爸媽出門聽演唱會…5月大女嬰在家「全身發紫」猝死！

菅義偉為何此時宣布排核廢水？　日媒爆：為秋季大選做準備

上海東郊賓館戒備森嚴！　美特使凱瑞預計不外出

內閣改組！韓國總理丁世均已向文在寅請辭　準備選總統

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

身障少女戴義肢靈活做特技　目標挺進2028帕運

中國疫苗效力僅56.5％…智利確診翻倍！專家：病毒蛋白無保護作用

開車輾過東西！新輪胎突爆胎...他見「肇事兇手」秒傻眼

埼玉、千葉疫情惡化！　日本「防止蔓延措施」擬再增4地

警瞄準下體！肉靶男慘被「射中睪丸」腫成葡萄柚　1粒爆裂送急診

美軍前情報官員：阿富汗戰爭毫無成果　撤軍後災難更多

新手爸媽出門聽演唱會…5月大女嬰在家「全身發紫」猝死！

菅義偉為何此時宣布排核廢水？　日媒爆：為秋季大選做準備

上海東郊賓館戒備森嚴！　美特使凱瑞預計不外出

內閣改組！韓國總理丁世均已向文在寅請辭　準備選總統

先探／全球TOP10半導體公司

鄰「小鏡子黏牆」對準大門！他傻眼求助　網化解：方鏡圓鏡要分開

麵店小黑跑來逼視桌上嘴邊肉！　他見掛牌3字笑翻：幫你吃掉了

先探／采鈺強勢登場　智微翻倍漲

害怕壓力、害怕給承諾！你可能是跟「逃避型人格」在談戀愛

第16季WSBL 20日板橋開打　配合奧運本季減至4循環

中職二軍／呂彥青二軍連16局無失分　鞏冠蹲捕敲安3成打擊率

搶救劉基鴻賽前特守　葉君璋：按部就班訓練成為金手套

拜登派陶德推銷軍售？　吳斯懷：2前副國務卿跟軍火關係密切

身障少女戴義肢靈活做特技　目標挺進2028帕運

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

國際熱門新聞

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

海神飆160公里　慘衝橋墩GG了

神預言311　未來人：中國2062已消失

東奧恐取消！日高官認：疫情再惡化將放棄

少女性愛成癮　前後榨乾25男子

女王度過喪夫後首周末！改裝Land Rover靈車為他送行

打臉普篩派！瑞典研究：台灣未低報新冠死亡數

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

4歲兒暴衝過馬路　媽媽回頭一抱被撞死

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

少年肉身擋大貨車　司機「直接輾斃」下秒加速逃

鼻內100條蟲蠕動　女醫嚇到狂叫

更多熱門

相關新聞

日媒：日本北韓交涉人士患病！秘密聯絡中斷

日媒：日本北韓交涉人士患病！秘密聯絡中斷

日本共同社報導，能直通北韓領導人金正恩的一名北韓人士，幾年前因為健康狀況不佳，與日本方面斷絕聯繫，讓日本政府相關人士坦言，「兩國的秘密聯絡管道中斷」。

大阪「變種病毒」感染率達80％

大阪「變種病毒」感染率達80％

挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

挨轟「反核廢水又挺核四」　趙少康回敬：民進黨挺核廢水又反核四？

「台灣也排核廢水入海」　謝長廷：向日本抗議難義正嚴詞

「台灣也排核廢水入海」　謝長廷：向日本抗議難義正嚴詞

撞死台女博士生判8年　韓網怒：丟國家的臉

撞死台女博士生判8年　韓網怒：丟國家的臉

關鍵字：

核廢水福島核災菅義偉福島日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面