菅義偉為何此時宣布排核廢水？　日媒爆：為秋季大選做準備

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府13日宣布，未來數十年之內，將會分批把福島第一核電廠的核廢水排入大海中，引發全球撻伐。然而日本《每日新聞》就分析，菅義偉會選在這個時間點大動作宣布，可能就是因為考慮到即將在秋天舉行的國會眾議院選舉，認為既然排放核廢水已成既定事實，那就要提前釋放輿論壓力，以免對眾議院選舉造成不可逆的影響。

菅義偉政府正式宣布要將核廢水排放至大海後，已引發日本人民與國際熱議，但菅義偉政府表示，「必須先排放核廢水，後續才能陸續將核電廠內的反應爐廢棄，並完成後續福島的復興工作。」根據《每日新聞》報導，菅義偉會選在此時對外宣布這個決定，其實也是有政治考量因素。

報導指出，2018年12月，時任首相的安倍晉三不顧沖繩縣民的反對，強行要在名護市邊野古海域填海造地，並將駐日美軍的普天間基地遷移至此。根據時任政府內部人士透露，當時正好是在沖繩縣舉行「駐日美軍基地轉移」相關民意投票的2個月前，安倍此舉就是想要在投票前讓基地轉移成為既定事實，同時也要把宣布時機點與投票時間拉開，減少對投票的不利影響。

菅義偉先前曾經表態，國會的眾議院選舉將在秋天之前舉行，外界猜測，可能會在東奧閉幕後的9月至10月間。因此菅義偉政府此舉可能就是效仿安倍晉三，畢竟對日本政府而言，排放核廢水已成既定事實，那麼就盡量提早宣布，以減輕對大選的不利影響。

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