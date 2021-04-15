霸氣準新郎掏「5枚鑽戒求婚」　女友驚喜落淚：我選擇障礙

▲美國男子威廉掏出5枚鑽戒向女友布蘭妮求婚。（翻攝自mz_miller IG）

圖文／鏡週刊

美國男子威廉（William Hunn）日前鼓起勇氣，向交往未滿1年的女友布蘭妮（Brittney Miller）求婚，當他在直升機停機坪單膝下跪拿出5枚鑽戒，並說「可以5個都試試」時，浪漫模樣與意外驚喜，讓女友當場感動落淚，點頭答應，這段求婚影片在網路上瘋傳，引起網友們熱烈討論。

根據外媒報導，威廉從1個月前就開始策劃這場求婚儀式，希望能為布蘭妮留下終身難忘回憶。求婚當天，威廉更改原定的復活節假期計畫，和布蘭妮搭乘直升機回到亞特蘭大，提前安排好的親友團和攝影師早已在停機坪等候。

當他們抵達停機坪時，威廉便牽起布蘭妮的手並深情告白，「妳讓我意識到，我不僅是想和你生活，我的生命中更不能沒有你，我餘生都想和你一起度過。」真情告白後，他掏出事前準備5枚不同款式的鑽戒，單膝下跪，對布蘭妮說「你可以5個都試看看或是選1個。」威廉精心準備的求婚儀式，讓布蘭妮感動落淚並點頭答應求婚。

布蘭妮事後透露，當威廉掏出5枚鑽戒時，她陷入了「選擇障礙」，最後選擇其中1枚矩形鑽戒。布蘭妮表示，她和威廉已相識10年，直到近期才正式交往，雖然交往未滿1年就互許終身，但布蘭妮認為「你沒辦法對愛情設定時間！」

▲威廉精心準備的求婚儀式讓布蘭妮非常感動，點頭答應求婚。（翻攝自mz_miller IG）



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