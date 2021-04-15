「撞死台女博士生」酒駕男判8年　韓網怒炸：丟國家的臉！

▲ 曾以琳生前與父親曾慶暉的合照。（圖／曾慶暉提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣女學生曾以琳在南韓攻讀博士學位期間，去年11月在首爾街頭遭酒醉駕駛撞死。法院14日宣布一審判決結果，判處被告8年徒刑，罕見重罰。這起案件受到當地民眾關注，許多網友為受害者抱不平，更指責肇事者和法官傷害國家形象。

綜合韓媒報導，撞死曾以琳的52歲金姓男子此前有二次酒駕前科，主張肇事當時視線不清，才會沒有注意到行人。檢方3月在一審最後一次審理庭求處金男6年徒刑，量刑委員會建議刑期則為4年至8年。首爾中央地方法院14日宣判8年，較檢方求刑更重。

南韓飲酒文化盛行，儘管推動代駕多年，酒駕案件仍層出不求。14日金男判決結果一出，許多網友都在相關報導下方留言，「累犯殺死過馬路的28歲年輕生命，卻只判8年，令人心寒」、「在台灣的家屬該有多委屈啊」、「判18年都嫌輕」、「就是判得這麼輕才會讓人們太過安逸」。

金男以隱形眼鏡移位、剛動眼角膜手術為由，請求法官輕判，更點燃網友怒火，「還辯解說眼睛不好，既然這樣就不該開車啊」、「居然拿隱形眼鏡當藉口」。

還有網友指出，「沒有比這更丟國家顏面的了，慣性喝酒殺人還判8年，台灣人看到都會嘲笑韓國法律吧」、「這種判決不就是放縱他繼續酒駕的意思嗎？簡直完美展現韓國法律有多糟糕」。

台女博士生南韓遭酒駕撞死！ 一審判決罕見「祭出重刑」

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