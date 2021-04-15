研究證實：巴西變種病毒「又見變異」！　AZ疫苗可能面臨失效風險

▲巴西阿雷格里港（Porto Alegre）一家醫院的急診室滿滿都是收治的新冠患者。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴西公共衛生研究機構「Fiocruz」致力於追蹤與研究新冠肺炎病毒，然而，機構科學家日前表示，巴西P.1變種病毒株正在發生新變異，使病毒更可能逃避人類抗體，讓疫苗面臨失效風險。

根據路透社報導，巴西P.1變種病毒的傳播力是原始病毒的2.5倍，導致了拉丁美洲國家疫情大爆發，也引發國際恐慌，而Fiocruz科學家持續針對P.1進行研究，卻在病毒用於侵入並感染細胞的棘蛋白（spike protein）區域間，又發現了新的突變，這些變化可能導致病毒對疫苗作用產生更大抵抗力，有機會產生嚴重影響。

Fiocruz亞馬遜州瑪瑙斯（Manaus）分部的科學家納維卡（Felipe Naveca）表示，「我們認為這是病毒創造的另一種逃避機制，以避開抗體的反應，這些變化似乎與更具攻擊性的南非變種病毒的突變相似。」此前，有研究表明，與其他種病毒株的病例相比，疫苗針對南非變種的免疫效力大大降低。

聖保羅大學醫學院學者薩比諾（Ester Sabino）曾經領導巴西進行首次新冠病毒基因組測序工作。對此，薩比諾發表意見認為，疾病傳播頻率越高，感染新突變與變種病毒的風險也會增加，因此P.1會再發生突變並不令人驚訝。此前，AZ疫苗與中國科興疫苗已證實對P.1變種病毒有效，但薩比諾認為P.1進一步突變「很有可能」會讓疫苗面臨失效的風險。

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