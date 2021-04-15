繼續挺新疆棉！　無印良品稱實地考察「未發現違規」

▲日媒：無印良品將繼續使用新疆棉 。（資料圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

新疆棉議題持續延燒。日本知名品牌「無印良品」母公司「良品計畫」14日在線上財報聲明，曾派獨立第三方機構實地考察新疆種植廠，並未發現任何「強迫勞動」情況，所以仍會繼續販售使用新疆棉花的產品。目前，無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在販售。

根據《日本經濟新聞》報導，日本食品大廠「可果美」（Kagome）日前宣布因「人權問題」疑慮，未來旗下的番茄醬將不再使用新疆番茄，成為首家抵制新疆商品的大型日企業。不過，同樣是日本知名品牌的「無印良品」卻無懼國際輿論壓力，仍會繼續支持使用新疆棉花。

「良品計畫」聲明指稱，新疆是一個幅員遼闊的棉花產區，占中國棉花總產量的80至90%，同時集團亦在2020年就委託獨立機構實地考察，且並未在該地區約5000公頃的種植廠內發現任何違規情事，其產品所使用的棉花及棉紗都是100%有機棉，皆通過包含國際工會組織制訂的勞工公約、聯合國企業與人權指導原則的全球標準認證。

聲明也表示，集團仍會繼續販售使用新疆棉的產品，但若往後發現生產過程有任何違法情況，便會立即終止與新疆的商業關係。

在財報說明會上，社長松崎曉宣稱，中國市場目前占良品計畫總營收的兩成，是集團非常重要的成長支柱，未來期待每年能夠在中國開設50家門市。