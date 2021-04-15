買生菜意外獲得「超狂贈品」　打開驚見活跳跳毒蛇和他對望！

▲超市買生菜竟然有毒蛇。（圖／翻攝自Facebook／Lesley Kuhn）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子近來發現，兒子從超市買回家的生菜中竟然有一條活的條狀物，仔細一看還是一條毒蛇，嚇得她趕緊聯繫相關單位處理，故事分享在臉書上獲得網友討論，笑稱是史上最狂的「贈品」。

女子庫恩(Lesley Kuhn)13日在臉書上發文，居住在雪梨郊區摩士曼(Mosman)的兒子亞歷山大(Alexander)，前一天從國外連鎖超市奧樂齊超市買了一袋生菜，結果回家打開發現裡面有一條小盔頭蛇(pale headed snake)和他對望。

庫恩發文希望網友購買生菜時要小心檢查，讓許多網友表示，「好可怕」、「蛇居然還活著」、「幸好你兒子沒事」、「讓人更不敢吃青菜了」，但也有網友笑稱，「太幸運了，從來沒獲得過這樣的贈品」。

盔頭蛇是澳洲特有的毒蛇品種，若被咬傷會造成頭部劇痛、視力模糊、局部疼痛和異常出血等危險症狀。庫恩一家後來聯繫野生動物救援服務局(WIRES)，工作人員已幫忙處理這條毒蛇，目前正在了解蛇為何會跑進超市商品袋中。

Check packaged lettuces carefully. Last night my adult son Alexander White, and his partner Amelie found a baby pale headed snake in with his baby cos lettuce from Aldi. 由 Lesley Kuhn 發佈於 2021年4月12日 星期一

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