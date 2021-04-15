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台灣被超車！中國去年撒5千億採購晶片生產設備　躍升全球最大市場

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台積電今年已撥出280億美元採購設備。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球晶片短缺影響各行各業，突顯晶片製造集中特定地區的問題。5G普及與新冠疫情封鎖帶來的電子產品搶購潮，也幫助推動全球各地製造商擴大投資。中國政府近來努力擺脫對國外製造商的依賴，大舉採購半導體設備，已經取代台灣，成為全球最大的半導體資本設備市場。

國際半導體產業協會（SEMI）14日的報告指出，2020年全球採購晶片製造設備的金額增長19%，創下712億美元的新紀錄。其中中國採購額躍升39%，達到187億美元（約新台幣5318億元），取代台灣成為最大市場。排名第二的台灣去年採購額為172億美元（約新台幣4891億元），與2019年一樣強勁，僅略有成長。南韓位居第三，採購額提升61%，來到161億美元（約新台幣4579億元） 

《日經亞洲》15日報導，中國採購額激增是因美國將中芯國際（SMIC）等科技巨頭列入貿易黑名單，限制美企對中出口。全球晶片短缺也是助力之一，因為家用電子產品及汽車晶片製造經常外包給中國。儘管在先進晶片技術上較為落後，中國在此行業依然是佼佼者。美國半導體工業協會數據顯示，2020年中國佔全球晶片製造產能的15%。

中芯國際已經宣布，將攜手國家基金，斥資76億在北京新建合資晶片廠，其他製造商也跟進投資晶片設備。台灣台積電（TSMC）為全球最大經晶圓代工企業，今年已撥出280億美元採購設備，創下歷年新高。三星電子2021年則預計投資275億美元。在美國政府支持下，英特爾（Intel）正擴大本土製造，3月宣布投資200億美元在亞利桑那州設廠，更推出代工服務。

為因應上述需求，半導體設備供應商也提高產量。日本東京電子去年便在山梨縣及岩手縣建新大樓；同為精密設備製造商的DISCO公司也在長野擴建工廠。該公司官員說明，「需求沒有下降，我們的設備從2020年以來就一直全速運轉。」日本半導體協會知情人士也預料，市場2021年將持續增長。

台積電如何主導晶片製造？美想將供應鏈「排除中國」　4關鍵一次看

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