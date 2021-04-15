拜登上任才3月「全球發生劇變」！　CNN：一堆對手排隊等著挑戰他

▲拜登上任才3月，卻有重重挑戰等著他。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登1月才宣布就職，然而在上任後的這3個月內，全球局勢驟變，更有許多「美國的對手」等著考驗這位新任總統。CNN的白宮記者報導，美國正陷入與中國、俄羅斯等大國的對抗中，因為北京當局發現，美國不太可能因為台灣問題與「亞洲巨人」發生衝突，畢竟拜登比起發動戰爭，對於擺脫戰爭更有興趣。

根據CNN白宮記者柯林森（Stephen Collinson）報導，拜登從上任後便不斷強調，自己的首要任務是「戰勝新冠

病毒」、「振興美國經濟」，然而上任至今還不到3個月，全球情勢卻發生巨大變化，這些對拜登都將是艱難的考驗。他提到，伊朗計畫將鈾提高到前所未有的濃度、北韓重啟彈道導彈試射、美軍將在911事件20週年前撤離阿富汗、不受美國制裁與譴責阻礙的緬甸政變等，都將是拜登的新挑戰。

▲美國總統拜登與大陸國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



不僅如此，柯林森認為，俄羅斯派駐龐大兵力駐守在烏克蘭邊境、共機頻繁擾台，也有一部份的原因是為了試探拜登的底線，而拜登對於這些議題的處理方式， 都將深深影響他的政治遺產。然而即使美國五角大樓正考慮派遣軍艦至黑海，以顯示對烏克蘭完整領土的支持，並且在先前共軍派出25架戰機擾台時，派出軍艦至台灣海峽，但拜登終將不會為了這兩個議題賭上整個國家利益。

中國大陸明白，拜登不可能將「為了台灣問題與亞洲巨人發生戰爭」視為重要的國家利益，尤其他是一位寧願擺脫戰爭，也不要發動新戰爭的總統。而且，儘管美國願意向烏克蘭提供進攻性的武器，但烏克蘭連北約的盟友都不是，拜登更不可能為此與擁有核武的俄羅斯開戰。

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