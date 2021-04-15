　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日正式請求協助！福島核廢水排入海　IAEA盼派調查團驗證安全性

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲ 日本政府強調福島核一廠核廢水經處理稀釋後才會排放入海，其輻射標準低於飲用水。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海，引發國際關切。為了消除各界疑慮，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）14日表示，盼能在今年夏天之前與日方達成協議，研議派遣國際調查團實地驗證其安全性。

綜合日本放送協會（NHK）、BBC報導，東京當局強調福島核一廠核廢水經處理稀釋後才會排放入海，其輻射標準低於飲用水，儘管有美國、英國多名專家背書認證此一作法並不會危害健康，但外界質疑仍舊不斷，且日本副首相麻生太郎一句「核廢水喝了又不會怎樣」瞬間點燃部分團體怒火。

面對相關質疑，日本政府現已正式向外界請求協助，且為了消除相關疑慮，國際原子能機構研議派遣國際調查團赴日進行安全性驗證，團隊可能廣納各個國家地區專家。

對此，經濟產業大臣梶山弘志表示，「在與國際原子能機構的合作之下，我們將會徹底公開相關訊息。」國際原子能機構總幹事格羅西則說，面對地方自治團體及南韓等周邊國家所提出的擔憂，都必須認真回應看待，這是國際原子能機構與日本政府需要共同承擔的責任。

格羅西表示，各界擔憂質疑的議題都將被拿出來討論，而這也是科學技術分析的機會，希望能在今年夏天之前與日方針對調查團框架達成協議，盡快派遣專家團隊赴日。至於南韓等周邊國家的專家能否加入調查團，他並未給出明確答案，僅提到「將以國際原子能機構授權基礎下進行研議」。

更多相關新聞

►日副首相麻生太郎稱「核廢水喝了也沒事」　日網怒炸：那你先喝啊
►福島核廢水入海！　日資料曝法、韓「排放含氚核廢水」台灣也一樣
►福島核廢入海！美肯定「安全且透明」　英專家背書：輻射劑量極低

ET快訊
荳荳吐6字心碎發聲！元元「還原真相」怒戳何孟遠說謊
快訊／重罰逃漏稅！政院修法最高開罰1億
快訊／找到了！甜美長髮女高中生失蹤76hrs　爸媽急帶回
日本東奧可能取消！疫情再惡化
為何雨都不來？專家PO一張圖秒懂「原來都是它」
領1千老婆秒問「200元用完了？」　夫妻對話千人嚇呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣被超車！中國去年撒5千億採購晶片生產設備　躍升全球最大市場

東奧可能取消！不想賭了...日高官認：疫情再惡化「只能放棄」

日正式請求協助！福島核廢水排入海　IAEA盼派調查團驗證安全性

菲利普親王病逝辦「皇家禮葬」！為愛棄當希臘王子　和女王結縭73載

42年來首見　美國敦促日本發聯合聲明表態「支持台灣」！

拜登派親密好友陶德訪台！　前AIT主席卜睿哲：美要讓台灣人放心

手拿「人形脂肪+血肉」熱舞！　整形女名醫瘋抖音...超扯行徑曝光

媳婦遭虐走絕路　公婆目睹還「冷血錄影」…急撇責任：她是自殺！

加拿大HFX論壇頒獎蔡英文　國會、總理都支持

美女警「掏錯槍」射殺20歲非裔男　被控二級過失殺人最高10年刑期

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

《玩命關頭9》最新預告

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

台灣被超車！中國去年撒5千億採購晶片生產設備　躍升全球最大市場

東奧可能取消！不想賭了...日高官認：疫情再惡化「只能放棄」

日正式請求協助！福島核廢水排入海　IAEA盼派調查團驗證安全性

菲利普親王病逝辦「皇家禮葬」！為愛棄當希臘王子　和女王結縭73載

42年來首見　美國敦促日本發聯合聲明表態「支持台灣」！

拜登派親密好友陶德訪台！　前AIT主席卜睿哲：美要讓台灣人放心

手拿「人形脂肪+血肉」熱舞！　整形女名醫瘋抖音...超扯行徑曝光

媳婦遭虐走絕路　公婆目睹還「冷血錄影」…急撇責任：她是自殺！

加拿大HFX論壇頒獎蔡英文　國會、總理都支持

美女警「掏錯槍」射殺20歲非裔男　被控二級過失殺人最高10年刑期

荳荳吐6字心碎發聲！　元元「還原真相」怒戳何孟遠說謊：上周才見面

高盛Q1營收翻倍創新高！遠超出分析師預期

傳連勝文辭智庫副董將投入選舉？　朱立倫：找時間見面鼓勵他

陶德旋風來台》宋兆文／共軍南澎列島實彈演習規模有限　請平常心看待

台灣被超車！中國去年撒5千億採購晶片生產設備　躍升全球最大市場

6搶1中華隊球員不強制打疫苗　外隊隔離7天、開放觀眾

龍崎指定自然保留區及地質公園自然地景　黃偉哲：垃圾掩埋場等開發案胎死腹中

藍委揭民進黨排審會計法真正目的：激化朝野衝突「轉移太魯閣事故焦點」

九份「穿屋巷」秘境、宜蘭寄託心靈之所！加碼基隆3天2夜新玩法

他上網教裝瘋免服兵役　反被揭驚悚悲劇童年...法官：只是在炫耀

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

海神飆160公里　慘衝橋墩GG了

神預言311　未來人：中國2062已消失

少女性愛成癮　前後榨乾25男子

女王度過喪夫後首周末！改裝Land Rover靈車為他送行

打臉普篩派！瑞典研究：台灣未低報新冠死亡數

4歲兒暴衝過馬路　媽媽回頭一抱被撞死

少年肉身擋大貨車　司機「直接輾斃」下秒加速逃

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

東奧恐取消！日高官認：疫情再惡化將放棄

拜登：911事件20周年前　美軍全數撤離阿富汗

鼻內100條蟲蠕動　女醫嚇到狂叫

更多熱門

相關新聞

美國敦促日本在聯合聲明表態挺台灣

美國敦促日本在聯合聲明表態挺台灣

美國總統拜登（Joe Biden）將於當地時間16日在白宮接待日本首相菅義偉，為他上任後首度親自會晤外國領袖，會中將討論的議題備受關注。英媒14日最新消息指出，眼看中國在印太地區的侵略行動不斷升級，美國正敦促日本，在峰會聯合聲明中表明支持台灣。

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

日本排核廢水民進黨「悶不吭聲」？　 鄭文燦：我們沒接受、沒背書

日本排核廢水民進黨「悶不吭聲」？　 鄭文燦：我們沒接受、沒背書

藍反核廢水挨批「雙標」　黃捷也來酸：故意來亂的

藍反核廢水挨批「雙標」　黃捷也來酸：故意來亂的

女性僅產1子…「生育率最低」國家在亞洲！

女性僅產1子…「生育率最低」國家在亞洲！

關鍵字：

核廢水福島第一核電廠日韓要聞IAEA

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

何孟遠被抓包錄影「當眾手碰采子」

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面