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手拿「人形脂肪+血肉」熱舞！　整形女名醫瘋抖音...超扯行徑曝光

記者王佩翊／編譯

巴西一名整形外科醫師在抖音上擁有64萬人追蹤，經常po出各種隨著音樂搖擺的影片，備受網友歡迎。然而日前她卻因為想紅想瘋了，在自己的帳號中，上傳一則拿著從患者身上取出的人體脂肪與「人肉」跳舞的影片，震驚網友。由於她的行為已經違反抖音使用守則與當地法律，目前已經遭到巴西整形外科協會停職6個月，未來更有可能被吊銷醫療執照。

根據《紐約郵報》報導，巴西整形外科醫師加西亞（Caren Trisoglio Garcia）在抖音平台上擁有64.5萬的粉絲，但她日前卻突然在自己的抖音帳號中po出一段驚人影片。只見影片中加西亞身穿手術服，手上卻拿著一大袋從患者身上割取下來的「脂肪」和肉跳舞，甚至還笑得「極度燦爛」，畫面十分違和。

▲▼手拿˙「人形脂肪+血肉」熱舞 整形女醫瘋狂行徑遭停業處分。（圖／取自抖音）

▲目前該則影片已經遭到抖音下架。（圖／取自抖音）

不僅如此，加西亞還在影片加上「這個是乳房」、「這個是腋下脂肪」等駭人的字幕，影片po出後隨即發熱議。

事實上，抖音禁止用戶在平台上傳或描述任何有關「被肢解」或「殘損的」人體，因此已將該則影片下架。而巴西整形外科協會同樣也認為，加西亞的行為「不道德」，因此對她祭出6個月的停職處分。

這段時間內，加西亞將接受當地醫學委員會的調查，且禁止看診與進行手術，如果被發現有不當的醫療行為，醫療執照恐將遭到吊銷。

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