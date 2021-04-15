42年來首見　美國敦促日本發聯合聲明表態「支持台灣」！

▲ 拜登與菅義偉將於白宮會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）將於當地時間16日在白宮接待日本首相菅義偉，為他上任後首度親自會晤外國領袖，會中將討論的議題備受關注。英媒14日最新消息指出，眼看中國在印太地區的侵略行動不斷升級，美國正敦促日本，在峰會聯合聲明中表明支持台灣。

菅義偉將於16日出訪白宮，彰顯美日同盟的重要性，也是拜登與盟友合作對抗北京戰略的一部分。《金融時報》援引4名知情人士說法爆料，美國希望在二名領袖會後的聲明中提及台灣。

隨著解放軍擴大台海周邊軍事活動，台灣已經成為日漸危險的衝突點。北京12日派出25架戰鬥機、轟炸機等飛入台灣防空識別區，為中國歷史上規模最大的一次入侵行動。一名美國高級官員3月便曾向《金融時報》透露，拜登政府擔心，中國考慮奪取台灣政治權。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫3月在東京發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，白宮也希望透過美日峰會強調相同的訊息。旨在促進美日友好的非營利組織日本社區（Japan Society）執行長沃克（Joshua Walker）分析，拜登要求日方展現更明確、公開的態度。

但2名知情人士說明，日本官員對於菅義偉是否該對台灣議題發表評論一事意見分歧。部分人士認為，上述美日2+2會談聲明已經明確向中國傳達此訊息，拜登與菅義偉若重提這番言論，只會激怒北京。其他人士則認為，日本必須堅定與美國同盟的立場。

根據《金融時報》，白宮拒絕評論與日本協商的進度。日方則表示，峰會聯合聲明內容仍在討論中；一名日本高級官員則出面否認東京不願在聲明中提及台灣的說法。事實上，東京當局對於向台灣做出承諾可能帶來的國安影響持謹慎態度，希望避免與北京對抗的局面。儘管中日間存在尖閣諸島主權爭議，日本在經濟上仍高度依賴中國。

美日領導人最近一次將台灣寫入聯合聲明，是在1969年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）與日本內閣總理大臣佐藤榮作簽署的聯合公報，表明台灣的安全對日本極為重要，距今已有42年。

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